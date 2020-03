Tensión en la Terminal: Impidieron que mujer que estuvo en Brasil continúe viaje

Protocolo de prevención

Momentos de tensión se vivieron este martes en horas de la tarde en la Terminal de Paraná. Una mujer, que había estado en Brasil, llegó a nuestra ciudad en un colectivo.Según supo, pasó la frontera, le hicieron un control y pudo seguir a bordo, debido a que no presentaba ningún síntoma. Pero los pasajeros que la acompañaban manifestaron no querer continuar el viaje junto a ella, ya que podía ser portadora de coronavirus.La comisario Galarza, de Comisaría Segunda, explicó aque "la señora arribó a la Terminal de Ómnibus, llegaba desde Brasil. Según lo que manifestó, tuvo el control pertinente y acá, en forma espontánea, puso en conocimiento que venía desde ese país para que se tomaran los recaudos necesarios, ya que deseaba tomar otro micro para llegar a Mendoza. Pidió llegar a destino bajo el protocolo pertinente, haciendo uso del kit que correspondía"."La empresa, ante esta situación y haciendo uso de su derecho de admisión, decide no autorizarla a viajar. Nosotros estamos para tratar de resolver la situación dándole intervención a los organismos competentes. De esta situación tiene conocimiento el Área de Epidemiología", resaltó.Asimismo, dijo que "ella es argentina, estaba de viaje por cuestiones personales. Tenemos un protocolo de actuación para estos casos. No estamos ante un caso de coronavirus, sino una señora que viene desde Brasil y según el control sanitario de la frontera la habrían dejado pasar. Ella presentó todos los papeles en la boletería. Lo evaluará el personal idóneo".Intervino personal de Comisaría Segunda y 911.Según se informó, la mujer sería reembarcada este miércoles por la mañana con protocolo seguridad. Actualmente habría quedado aislada y cumpliendo cuarentena en un ambiente de la Terminal. Todos aquellos que estuvieron cerca de ella también deberán hacer cuarentena. El empleado que la atendió por parte de la empresa haría el mismo procedimiento.