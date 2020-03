Bantar: "La capacidad de contención dependerá de la dinámica del coronavirus"

Sociedad Los puntos principales de la emergencia sanitaria decretada por el coronavirus

Cómo debe proceder el paciente

, aclaró ael director del nosocomio, Carlos Bantar."A este nosocomio le toca jugar el rol de ser el último eslabón de la cadena de contención de estos enfermos, y también puede ser el primer sitio de consulta. En ese doble rol, tenemos que acondicionarnos para uno y otro papel", destacó. Y continuó: "Si el hospital es el organismo inicial de consulta de un paciente que se auto-considera sospechoso o susceptible de padecer este nuevo virus,y donde tiene lo elementos que corresponden a su propia seguridad y a la de quienes lo van a atender:".Sobre la mesa del adicional de Policía, que es el primer sitio de contacto antes de ingresar a la secretaría de la Guardia al San Martín, había barbijos y alcohol en gel para estos pacientes que se presumen con sospecha de coronavirus."Todo paciente que consulta convencido o con la duda cierta que puede ser un caso sospechoso definido por él mismo, porque viajó y tiene la duda o porque tiene fiebre, tos, dolor de garganta y estuvo con un cuñado que viene de Corea del Sur, esa persona toma el barbijo y se dirige inmediatamente al administrativo de la Guardia para ser ingresado de la evolución de un posible caso sospechoso", explicó Bantar."Se deriva el paciente rápidamente a un consultorio de evaluación individual que está al costado de la guardia. Es automáticamente, extraído de la sala, y ni siquiera hace cola para el trámite administrativo", aclaró.Y agregó:; automáticamente, al paciente se lo conduce al centro de evolución para que quede excluido de la sala de espera y de los otros consultorios de atención".

"Los que tengan que cumplir la cuarentena, que tengan la responsabilidad de hacerlo"

Sociedad Malbrán confirmó coronavirus en entrerriano que se atendió en Buenos Aires

El cuarto de aislamiento

Sobre la capacidad de contención

En la oportunidad, instó a "no subestimar los propios síntomas del paciente porque la fiebre es el signo más evidente y frecuente en esta patología"., alertó, al tiempo que encomendó: "Si se siente mal, evite los contactos sociales hasta poder discernir qué le pasa; lo mismo si tiene más de 38º de temperatura y tos".De acuerdo a lo que señaló el directivo, "de esa manera, el paciente no permanece en la sala de espera con otros pacientes; es llevado a un cuarto específico de evaluación médica, en aislamiento y ventilado, donde será monitoreado por personal médico y de enfermería con la protección adecuada del profesional de Salud: barbijo, cofia, antiparras y bata"."A partir de ahí,que constituye una serie de análisis protocolizados por Nación y Provincia con una dinámica específica, las alertas correspondientes con el Comité de Emergencia con la dirección de Epidemiología, y por el cual decide el sitio de cuidado del paciente, según lo requiera", detalló el responsable del hospital de la capital entrerriana., aclaró Bantar."Esa sala está preparada para tres o cuatro camas, respetando la distancia de un metro por cama", indicó.Consultado a Bantar si llegarán a presentarse varios casos en simultáneo, éste acotó que, "en ese caso, se estarían ante una fase de mitigación, y no de contención"., estimó, al tiempo que reconoció: "Nos cuesta imaginar cómo podría ser la dinámica, la presumimos y nos preparamos para esto, pero en la fase de mitigación"."Tenemos más de un cuarto destinado a un paciente grave que requiera respirador y estar aislado., advirtió.

"La capacidad de contención dependerá de la dinámica de la epidemia"

La "desinfodemia"

Política Declaran emergencia sanitaria por un año y suspenden vuelos por 30 días

En la oportunidad, Bantar reveló que se dieron casos de pacientes "con fiebre, más miedo". "Eso es un índice precoz de consulta y está bueno, para tranquilizarlo porque si no tiene ninguna sospecha de coronavirus. Y también para la comunidad, porque si lo tiene, antes de ir contagiando, consulta al centro asistencial", valoró."Ninguno de los casos consultados, fue confirmado. Uno se descartó y puede quedar alguno pendiente de confirmación, pero no tenemos casos con sospecha seria, sino que por protocolo ameritan ser estudiados", aclaró al respecto.En la oportunidad, Bantar apuntó a "la epidemia que produce la desinformación, o la mala información"."Esa desinformación que pasa por las redes sociales genera un pánico que atenta contra la contención de la epidemia, y sinergiza con la epidemia, porque distraen servicios de atención para quienes lo necesitan con la desvirtuación de la atención a pacientes con pánico y miedo generado por redes sociales, desinformación o malas prácticas", alertó el directivo del San Martín.