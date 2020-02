Cómo funcionarán los servicios por el feriado de Carnaval en Paraná

Comercios

Hospitales

Transporte de pasajeros

Recolección de residuos

Paraná Cronograma de recolección de residuos para el fin de semana

Museos

Con motivo delalgunos servicios funcionarán en forma restringida y otros directamente no operarán, como el caso de la actividad bancaria, ya que, supoMientras queEn el caso de que los comerciantes decidan abrir su negocio, deberán "cumplir con la obligación de pagar el 100 por ciento a sus empleados, es decir que el día se paga doble".Lostrabajarán con algunas limitaciones, pero se garantizarán lasen los servicios y la atención de las urgencias. Se atenderá como un día domingo y no habrá consultorios externos ni cirugías programadas.Lo mismo ocurrirá con el, que funcionará con una restricción importante debido a que circularán menos colectivos por línea. "Se trabajará con el 50 por ciento del servicio", confirmó ael secretario gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Sergio Groh. Según especificó,- Viernes: servicio normal- Sábado: no habrá servicio de recolección- Domingo: servicio en horario nocturno- Lunes: servicios en horarios matutino y nocturno- Martes: servicio en horario nocturnoPara el miércoles 26 se normalizarán los turnos de recolección.Los museos provinciales pertenecientes a la órbita de la Secretaría de Cultura se encuentran desarrollando muestras y actividades especiales, en el marco del Programa Cultura Encendida a través de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Entre Ríos.En Paraná, el Museo Provincial de Bellas Artes "Pedro. E. Martínez" y el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas "Antonio Serrano", abrirán sus puertas este lunes y martes en el horario de 9 a 12hs.