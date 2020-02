Por falta de agua, vecinos de zona sur de Paraná reclamaron con corte de calle

"Haremos un ensamble para llegar hasta esta zona"

Daniel Movio, subdirector de redes de la Municipalidad de Paraná.

, según indicaron a, vecinos del lugar.Eva, una vecina del lugar, aseguró a: "No tenemos ni una gota de agua desde hace quince días. Como nos movilizamos llegó personal de Obras Sanitarias. Es una vergüenza lo que estamos pasando. Esta es ya la tercera gestión que pasamos, sin agua".Acá hay gente con chicos, tenemos familia, no nos podemos bañar, tenemos que ir bañarnos y a lavar ropa a casa de familiares o pagar para lavar la ropa", aseveró.Destacaron asimismo: "Exigimos agua los 365 días del año, las 24 horas. No, agua cuando ellos quieran. Necesitamos que hagan algo para que tengamos respuestas. El agua es una necesidad, no un privilegio".El corte de la vía de acceso a Paraná, en la zona sur de la ciudad, se prolongó durante la movilización de los vecinos. Luego, el tránsito retornó a la normalidad."Queremos que se expresen los vecinos, que cada uno nos de su semblanza, cada uno tiene una situación diferente que confluye en la situación que plantean", dijo a, uno de los funcionarios de Obras Sanitarias que se acercó hasta la zona del reclamo de los vecinos.En la zona "tenemos previsto hacer los trabajos, lamentablemente el viernes el tiempo no nos dejó. Lo teníamos previsto para hacer mañana martes. No va a ser un trabajo definitivo, se tratará de un enlace. Queremos juntar un poco más de caudal para poder llegar con buena presión a esta zona", aseveró aEn Obras Sanitarias "tenemos tres retoexcavadoras, anda una sola. Inclusive no tenemos presupuesto. A este ensamble lo vamos a hacer con los propios empleados de la municipalidad. Es un par de días los que nos va a insumir el trabajo. Nuestro compromiso es que tengan agua y en forma permanente.", prometieron.