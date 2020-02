Realizan gestiones para que Paraná pueda tener un Polo Tecnológico

Parque tecnológico

"Distrito del conocimiento"

Ley de economía del conocimiento

Los emprendedores y las empresas de base tecnológica en la ciudad de Paraná tienen un peso importante a nivel regional, pero todavía falta ese último paso para trabajar de manera integrada agregando conocimientos locales. El lugar indicado seria el Parque Tecnológico que vuelve a retomar su línea de marcha para poder concretarse.Hace algunos días atrás Matías Ruiz, presidente del Polo Tecnológico de Paraná, se reunió con autoridades del municipio local y de la provincia para poder avanzar con el proceso de poder concretar un espacio físico para que se ubique el Polo Tecnológico de Paraná.En dialogo con, Matías Ruiz sobre la reunión destacó "fue muy positiva, retomamos esta mesa para llevar adelante un proyecto que venimos trabajando hace muchos años desde la creación del Polo Tecnológico con la idea de tener un espacio físico para que pasen cosas en términos de desarrollo tecnológico, pensando en un espacio en donde estos actores e iniciativas puedan confluir físicamente y se forme una sinergia mucho más fuerte" señaló el presidente del Polo Tecnológico local.Cabe señalar que el Polo Tecnológico es la institución que integra a las tres patas del triángulo de Sábato, el sector productivo, los gobiernos tanto municipal como provincial y los organismos de Ciencia y Técnica además de organizaciones civiles involucradas en esta temática.Es uno de los proyectos se encuentra dentro del Polo Tecnológico con la finalidad de que sucedan cosas, integrando a las distintas partes en un mismo lugar. En el último tiempo no se avanzó demasiado en este proyecto, a pesar de distintas iniciativas que no perduraron demasiado "no había habido alguna mesa que explicite las acciones como la que ocurrió la semana pasada" afirmó Ruiz.A partir de ahora la idea principal es trabajar sobre lo que hay dijo Ruiz en base a las experiencias anteriores "que se dijo fue ver las iniciativas que hay, particularmente algunas privadas y para integrarlas en un proyecto común para que esas iniciativas que hoy ya están puedan ir avanzando y el estado participando".Pasaron los años y el Parque Tecnológico todavía no se terminó de concretar en Paraná, en principio, iba a ser en terrenos del Ejército, entre el Hospital y el Campus de la Uader, que es un enclave espectacular; eso no se dio. Después el municipio propuso Bajada Grande y tampoco pudo ser y ahora podría llegar a ser la zona del Thompson uno de los posibles lugares.Durante la semana pasada se reunió la comisión directiva del Polo Tecnológico y uno de los temas que se trato fue como pensar este distrito del conocimiento con una radicación local más en zona norte de Paraná, integrando a otras iniciativas que ya existen como la del distrito tecnológico Oro Verde."Veníamos trabajando muy bien hasta que empezaron a haber ruidos, no solo por la localización desde el punto de vista ambiental sino también entre provincia y municipio que hasta el año pasado eran de frente partidario distinto. El gran aprendizaje fue decir, somos pocos y si no se trabaja en forma integrada y coordinada no vamos a llegar a nada" señaló Matías Ruiz, presidente del Polo Tecnológico de Paraná y además titular de la consultora GestINNOVA.Sin dudas que el alineamiento entre autoridades locales y provinciales, traen un aire fresco para quienes se dedican a la tecnología con iniciativas privadas en busca de un camino común.Luego de la reunión con autoridades locales y provinciales desde el sector tecnológico respiran un nuevo aire."Fue parte de la conversación con las autoridades municipales y provinciales, además es parte fundamental de la agenda porque tiene mucho que ver con nuestros proyectos" dijo Matías Ruiz.Cabe recordar que la Ley de Economía del Conocimiento fue aprobada por una nimiedad el año pasado en busca promover a empresas productoras de software, aplicaciones y videojuegos; las llamadas Industria 4.0, aquellas que hacen programas para mejorar las industrias como robotización, automatizaciones, controles de calidad en bienes y procesos, entre otras. También la industria audiovisual, la del entretenimiento, que viene creciendo muchísimo y que es reconocida a nivel mundial, tanto para cines, series, publicidad y las nuevas producciones en redes, como los youtubers, algunos de los cuales trascienden la plataforma, generan audiencias y van a su encuentro en distintos espacios, por ejemplo los teatros. Sobre el avance en la Ley Ruiz agregó "Ahora se observan nuevos criterios, algunas modificaciones que se observaron para el funcionamiento y se encuentra en el proceso una nueva ley que para nosotros es crucial una rápida aprobación porque hay inversiones que están pendientes" finalizó Ruiz haciendo mención a la Ley de Economía de Conocimientos y su reglamentación inmediata. Fuente: (El Diario).-