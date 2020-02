Dengue autóctono: El estado de salud de los casos confirmados

Tratamiento medico

Confirmaron dos casos más de dengue en la provincia

El director de Epidemiología de la Provincia, Diego Garcilazo, dialogó con Elonce TV y habló sobre el estado de salud de los casos confirmado de dengue. "Todos están bien, y algunos pacientes ya no tenían síntomas. Se hizo un chequeo para ver si habían tenido algún signo días anteriores. Las personas se encuentran en buen estado", comentó.Sobre el tratamiento que debe seguir una persona que tiene dengue, dijo que "no hay un procedimiento o un antibiótico específico para tratar estos casos. Es una enfermedad viral, lo que se hace, es un tratamiento de sostén en caso de que se necesiten, muchas veces con un analgésico o con algún medicamento para bajar la fiebre""Al paciente se lo mantiene en observación para que no haya ninguna complicación. Se les dan las pautas de alarma, para que las personas evalúen sino tienen algún síntoma que pueda generar un cuadro más complejo", explicó Garcilazo"En el día de ayer, recibimos dos notificaciones, una del departamento de Gualeguaychú y otra de Diamante, de personas con antecedentes de viaje a Paraguay, que se confirmaron el diagnostico de dengue. Estas personas no tienen residencia acá en la provincia, estaban de paseo por Entre Ríos, y detectaron acá", explicó el director.