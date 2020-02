Sin colectivos en Paraná: "No cobramos el sueldo de enero", aseguran choferes

Pasó a cuarto intermedio hasta las 14hs la reunión entre los representantes de UTA y referentes de Buses Paraná en el marco de la conciliación obligatoria dictada por Trabajo ante el paro dispuesto por el sindicato que nuclea a los choferes, ante la falta de pagos."Es tremendo todo esto porque somos más de 500 trabajares los que hoy pasamos por un momento muy difícil; aunque muchos no lo crean, hay familias que no tienen para comer", aseguró auno de los choferes de ERSA, Juan José Britos."Venimos vapuleados por esta empresa que nos descontó los días de julio, y además de lo que se nos debe, se agrega el sueldo. El cuarto día hábil del mes nos tenían que abonar el sueldo, y no lo hicieron. Es una situación muy difícil, en un momento muy complicado", remarcó.

"No hemos cobrado el sueldo que corresponde al mes de enero. Estamos es una situación muy difícil"

"Los usuarios se ven perjudicados porque no tienen servicio, pero los trabajadores también porque no tenemos nuestro sueldo para pagar las cuentas", indicó el colectivero. "Así no se puede seguir", sentenció.Por su parte, Javier Burgos, chofer de la empresa Mariano Moreno, comentó: "Si ya se hace muy difícil con el sueldo, porque la inflación es un grande, nosotros venimos arrastrando una deuda desde julio. Y se hace muy difícil vivir porque hay compañeros que están alquilando, y no tienen para hacer frente a las cuentas, algunos sufrieron la falta del corte de servicios"."Es muy difícil hacer frente a un hogar, si no contás con tu sueldo, nadie te fía y si tenés cuentas, hay que pagarlas con intereses", refirió.