El Chango Spasiuk estará en el Anfiteatro: La agenda que propone el Municipio

El ciclo "Activá Verano" propone una intensa agenda de actividades recreativas, deportivas y culturales que impulsa la Municipalidad de Paraná. Con entrada libre y gratuita, se invita a público de todas las edades a disfrutar el verano en los espacios públicos de la ciudad.Camila Farías, secretaria de Coordinación Estratégica de la Municipalidad de Paraná, estuvo en Elonce TV para hacer un repaso de la agenda. "Música en el Anfiteatro, inaugura este domingo desde las 19:30 y forma parte del ciclo "Activá Verano", que anunció el intendente Adán Bahl, y"En ese marco, se va a desarrollar el próximo domingo, Música en el Anfiteatro. Y en este caso, con el género Litoral y que va a continuar hasta el sábado 22 de enero pero todos los sábados con un género distinto", dijo Farías a Elonce TV y agregó que "estamos muy contentos que el Chango Spasiuk, se sume a nuestra propuesta", remarcó la secretaria de Coordinación Estratégica.Música en el Anfiteatro tendrá artistas regionales y nacionales de primer nivel, de todos los géneros y para todas las edades. Para la apertura, que"El ciclo Música en el Anfiteatro, busca revalorizar a nuestros artistas y a nuestros músicos. Por eso, antes de la presentación del Chango Spasiuk,"La entrada es libre y gratuita para que todos los paranaenses se acerquen. Además, va a haber un patio gastronómico con emprendedores locales. Es como el inicio formal de las actividades de Activá Verano, que comenzaron la semana pasada", recordó la funcionaria municipal.que hacen este género. Vamos a tener una noche de Jazz, una noche de humor con los chicos que hacen StandUp y la visita del conocido Gato Peters, vamos a tener una noche de"En el Anfiteatro, vamos a tener los sábados con música y los domingos el tradicional Cine bajo las Estrellas, que estamos coordinando la Secretaría de Cultura de la provincia y con el INCAA para la difusión de las películas y cortos que fueron seleccionados en el FICER. De esa, con el equipo de la Subsecretaría de Cultura que asumió hace un mes y además de las prioridades, se comenzó a trabajar en esta agenda porque es muy importante que los paranaenses puedan disfrutar de los espacios públicos y apropiarse de los mismos, como ocurre con la Peatonalización del parque, la costanera, el Thompson, el balneario Municipal, entre otros", sostuvo Farías."Asumimos en un momento muy crítico de la ciudad de Paraná e inmediatamente, se comenzaron a atender las demandas urgentes que tiene la ciudad, como es la basura, los baches, el agua. Todo eso se está trabajando como prioridad, pero también otras actividades para los paranaenses", afirmó la funcionaria."Este jueves se inaugura el balneario Thompson con una propuesta para los jóvenes. A partir de las 19, van a tocar DJs, va a haber una propuestaLa Subcomisión de Vóley de Club Echagüe invita a participar en el Balneario Thompson de un campeonato abierto de Beach Vóley. La actividad es en equipos mixtos de 4 personas y sin límites de edad."También habrá Hand ball y básquet de arena, que es una propuesta novedosa porque no se practica en ningún lugar del país", sostuvo Farías."Pese a que no se puede ingresar al agua, estamos mejorando las playas para que la gente pueda ir a tomar sol, a tomar mates con amigos o familia. Se están agregando duchadores y sombreadores para contrarestar la contingencia de este año por la bajante del río", afirmó la funcionaria municipal."Queremos que los parananeses tengan precaución y no ingresen al agua, porque en el municipal, se ingresa al agua, e inmediatamente, tenés una profundidad de seis metros. Es muy peligroso y queremos advertir eso", dijo Farías sobre la habilitación de las playas. Además, agregó que: "