Dislexia: La importancia "de otras formas de enseñanza y evaluación" escolar

Las primeras señales



La dislexia es un trastorno del aprendizaje que supone la dificultad para leer a raíz de problemas para identificar los sonidos del habla y para comprender cómo estos se relacionan con las letras y las palabras (decodificación). La dislexia, que también se denomina «dificultad de lectura», afecta zonas del cerebro que procesan el lenguaje.Las personas con dislexia tienen una inteligencia normal y, por lo general, también una visión normal. La mayor parte de los niños con dislexia puede tener éxito en la escuela con la ayuda de un tutor o de un programa de enseñanza especializado. El apoyo emocional también juega un papel importante.Aunque no tiene cura, la evaluación e intervención tempranas producen los mejores resultados. En ocasiones, la dislexia no se diagnostica durante años y permanece sin ser identificada hasta la adultez, pero nunca es tarde para buscar ayuda.En la provincia de Entre Ríos funciona la asociación civil "Los Sueños No Se Leen - Dislexia Entre Ríos" , que trabaja para acompañar a las familias de aquellos niños que sufren esta dificultad.María Macarrone y Fernanda Duran forman parte de esta entidad y en diálogo con el programade, hablaron sobre la vigencia de la Ley de Dislexia y la importancia de que en las instituciones escolares se tengan en cuenta "otras formas de enseñanza y evaluación" para los alumnos que sufren dislexia.. Hay todo un bagaje cultural que piensa que solamente la lectura y la escritura son los valorados, pero hay que tener en cuenta otras formas de enseñanza y evaluación", afirmó Macarrone.En tal sentido, recordó que está en plena vigencia la ley Nº 27.306 a la cual está adherida la provincia de Entre Ríos, que en el artículo 6 contempla laspor las cuales se debe dar prioridad a la oralidad. "Pero va a servir esa prioridad si se ha trabajado en la oralidad, porque estamos pensando en un alumno que le cuesta mucho nominar, escribir y expresar. Si se trabaja la oralidad va a poder expresar de esta forma los conocimientos y desenvolverse. Si se sigue insistiendo con la lectura y escritura para evaluar vamos a tener grandes problemas", destaca.En este marco es que. Desde la asociación "tratamos de que todas las familias sepan de lo que estamos hablando para que se pueda llegar a detectar a tiempo".En el nivel inicial, la dislexia se presenta en la dificultad para nominar objetos, para recordar el nombre de la seño o los compañeritos; hay que tener en cuenta cómo aprenden la secuencia de los días, los colores y las rimas, tampoco logran entender las bromas o los chistes.En tanto que en el nivel primario, comienza a presentarse con la iniciación en la lecto - escritura. También tienen faltas ortográficas relacionadas con la omisión (escribe la palabra y falta una letra) o sustitución (cambia de lugar las letras); además registra problemas al separar las palabras (escribe es tá en lugar de está) y no es conciente de ese error.En el marco de las actividades que la asociación "Los Sueños No Se Leen - Dislexia Entre Ríos", ha preparado para este año, la primera de ellas consiste en una charla sobre "Adecuaciones de acceso, para alumnos con Dificultades Especificas del Aprendizaje en Educación Secundaria" que estará a cargo de Liliana Fonseca.La misma está programada para el próximo 27 de febrero en el Sindicato de Empleados de Comercio, de 17 a 20 horas. La charla está dirigida a profesores del nivel secundario, psicopedagogos, padres y público en general que estén interesados en la materia.