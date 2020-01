Docentes Técnicos se reunieron en asamblea y piden derogar Resolución del CGE

Docentes técnicos autoconvocados se reunieron en asamblea en la tarde de este martes para definir medidas respecto a una resolución que emitió el Consejo General de Educación. Fue emitida, aprobada y publicada el 9 de diciembre.Miriam Gutiérrez, docente técnica de la Escuela de Música en Danzas Tradicionales Argentinas, explicó aque "la resolución nos deja a los docentes técnicos por fuera. Los que estamos en listado oficial, los que pudimos entrar en la inscripción del 2018 como título habilitante, vamos a dejar de serlo. No podremos tener acceso al concurso de titularización. Aquellos que todavía no están en el listado oficial directamente no van a ingresar, considerándonos de nuevo idóneos con aquellos que tenemos el título de alguna tecnicatura otorgada por el CGE y con la que podíamos concursar y titularizar"."Volveremos a ser idóneos y todos los idóneos en las distintas áreas cesan en cada fin de ciclo. Eso quiere decir que quedamos sin trabajo. Tenemos que concursar en febrero, como suplentes, y nunca se puede titularizar ni formalizar el trabajo", señaló."Esta resolución debe ser derogada. No se ha llamado al diálogo. Se hizo y se aprobó el año pasado, cuando la presidenta del CGE se estaba retirando de su cargo", agregó.Adriel Miño, docente técnico en Danzas Tradicionales Argentinas, dijo que "nos enteramos el 17 de diciembre y por eso no tuvimos tiempo de organizar ningún plan de acción para manifestar nuestro descontento. Se habla de precarización laboral. Pasamos de estar del listado habilitante, por debajo del Profesor con título, a ser idóneos. Si antes había 500 idóneos ahora vamos a ser 1500. Estamos muy preocupados porque los gremios también avalaron esto".Por su parte, Juan Manuel Brittos, abogado laboralista, remarcó que "esto es un conflicto de intereses a los efectos de lograr la derogación de la norma. Queremos saber quiénes son los responsables, qué responsabilidad les cabe a los representantes sindicales porque los trabajadores no estaban al tanto. Es una normativa regresiva porque los excluye, los precariza y flexibiliza".