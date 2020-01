Se realizó una colecta voluntaria de sangre en el hospital San Roque

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

En la mañana de este martes se realizó en el hospital materno infantil San Roque de la ciudad de Paraná, una colecta voluntaria de sangre, iniciativa de Arco Iris y del grupo de Boys Scouts de Lanús, Buenos Aires.



En diálogo con Elonce TV, la Jefa de Hemoterapia, Dra. Liliana Bustamante, destacó la actividad y afirmó que "estamos muy contentos. Vinieron bastantes donantes, logramos una producción de 26 unidades. Además vino gente que no pudo donar hoy, pero quedó comprometida para venir en otro momento".



Tras ello mencionó que habitualmente en enero y febrero no hay mucha concurrencia y disminuye mucho la cantidad de donantes, "ya sea por el calor, porque la gente se va a otros lugares, o porque prefiere quedarse en su casa. Es por eso que se incentiva a la gente para que se acerque a donar".



"La sangre se necesita permanentemente, todos los días, las enfermedades no tienen vacaciones y siempre tenemos niños y madres que requieren de la sangre y sus derivados", señaló Bustamante. "Vamos a seguir trabajando permanentemente y convocando donantes para que se acerquen", agregó.



Días y horarios para donar sangre

En el sector de Hemoterapia, se pueden presentar de lunes a viernes de 8 a 11 y los sábados de 8 a 10.



Quienes pueden donar

Personas de 18 a 65 años, que no se hayan hecho tatuajes, perforación, acupuntura, o cirugía en el último año;

Quienes no hayan tenido hepatitis después de los 12 años;

Personas saludables que no estén cursando procesos respiratorios o gastrointestinal propios de la época.



Finalmente, se recuerda que "se puede desayunar tranquilo, evitando las grasas". Elonce.com