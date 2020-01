Internaron en terapia intensiva a una niña picada por un alacrán

Una niña de 9 años fue picada por un alacrán en la capital entrerriana. Leticia, su mamá, contó a Elonce TV los pormenores del hecho y pidió que fumiguen en la zona, porque teme que su bebé de dos meses pueda padecer un hecho similar.



La mujer dio cuenta de que en la víspera "a las 6, mi esposo se levantó y tapó a mi hija con una cobija. Al ratito escuchamos que gritó. Le vimos una picadura en la espalda. Mi esposo bajó la cobija y vimos un alacrán grande. Él salió corriendo con la nena a Centro de Salud Oñativia (ex Corrales). Yo levanté otra vez la cobija, salió el alacrán, lo maté. En ese momento, también salí con el alacrán y el bebé que tengo hacia el centro de salud".



Acotó que "de ahí nos trajeron en ambulancia al hospital San Roque, le pusieron cuatro ampollas de antídoto y nos pasaron a una sala. De ahí la trasladaron a Terapia Intensiva, porque tenía temblores y el ritmo cardiaco acelerado. Además, necesitaba oxígeno y le pusieron otras dos ampollas para contrarrestar el veneno".



Leticia precisó que "vivimos a la vuelta del centro de salud, en calle Celestino Marcó. Este es el séptimo alacrán que encontramos en los últimos dos meses. Todos son grandes y venenosos".



Y pidió: "Necesitamos que fumiguen en la zona, porque hay terrenos baldíos y la gente está removiendo para construir. Los alacranes entran por las noches, cuando no los vemos. Ahora fue mi nena, pero podría haber sido el bebé de dos meses y con él no llegamos al hospital", alertó.



Tras dar cuenta de que la niña "evolucionó bien" y que hoy podrían recibir el alta, manifestó: "el 31 a la noche hubo un nene de un año y nueve meses que también fue picado" en otra zona de la ciudad. Elonce.com