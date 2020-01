Chocó dos autos y terminó incrustado contra el garaje del que había salido

Un Toyota Corolla terminó incrustado en el ingreso al garaje de una vivienda, tras chocar contra dos vehículos que estaban estacionados en calle Etchevehere 281, en pleno Parque Urquiza de Paraná y en inmediaciones del Consulado de Uruguay. El conductor, un hombre que según indicó el cuida coches de la zona tendría 92 años, fue trasladado a una clínica de calle Buenos Aires.El jefe de Comisaría Octava, Julián Bevilacqua confirmó a"una persona resultó lesionada. Un vehículo salía del edificio y perdió el control por un inconveniente mecánico. Colisionó dos rodados estacionados en la vereda de enfrente. El hombre intentó acomodar el rodado y terminó incrustado contra el portón de ingreso de la misma cochera de la que salía".El conductor "sufrió golpes y cortes en el cuero cabelludo. Fue trasladado a la Clínica de calle Buenos Aires".Asimismo, refirió que "los vehículos siniestrados estaban sin ocupantes al momento del accidente. En cuanto a los daños materiales, cada parte responderá con los seguros pertinentes", dijo el comisario sobre el Peugeot 207 y el VW Surán dañados.Por su parte, el cuida coches de la zona, Carlos Álvarez contó aque "escuché el ruido del portón. Salió acelerado y chocó los dos autos estacionados. Corrí a ver qué pasaba. Cuando vi que se me venía encima me hice a un costado, el hombre aceleró de nuevo y quedó así, incrustado", explicó señalando el lugar en que quedó el Corolla.Y continuó: "Corrí y le hice palanca para abrir la puerta. Traté de tranquilizarlo y la mujer que lo acompañaba salió por el otro lado. Acudí a que alguien llame a la Policía. Una señorita llamó una ambulancia".El conductor "quería salir, pero lo calmé porque tenía un corte en la cabeza", expresó, al tiempo que manifestó: "Él no quería que llamáramos a nadie"."El hijo me dijo que se le trabó el acelerador o la caja de cambios", completó.