La Municipalidad asiste a los vecinos de Puerto Sánchez tras el temporal

La Municipalidad de Paraná continúa con la asistencia en los barrios de la ciudad ante la gran cantidad de agua caída durante el fin de semana. En la mañana de este lunes, el Intendente Adán Bahl recorrió Puerto Sánchez donde se registró el deslizamiento de barranca y gran deterioro de la calle costera que dejó a familias aisladas. Junto a la Secretaría de Obras Públicas y Vialidad Provincial se trabaja en la recomposición de la calzada para permitir la normal circulación de todos los vecinos."Hubo un socavón importante a consecuencia de la retirada del río en estos meses, lo que hace que la tierra se comporte de manera distinta. Y además las grandes lluvias de estos días provocaron un desplazamiento significativo y ha cortado toda la calle por lo tanto hay muchas viviendas hacia el oeste de la zona de donde los vecinos no pueden salir", señaló Bahl.Al respecto de los trabajos encarados, el Intendente destacó que "se coordinan con el secretario de Obras Públicas y Vialidad para en breve buscar la transitabilidad que es lo más importante y urgente".Asimismo, el mandatario municipal señaló que durante la gestión se llevarán a cabo tareas para potenciar el histórico barrio. "Vamos a comprometernos en estos 4 años si realmente podemos hacer de Puerto Sánchez un lugar turístico, gastronómico que potencie a toda la gente que vive aquí y sirva como un elemento captador de turismo a nivel local, regional y en la ciudad de Paraná".Maximiliano Argento, secretario de Obras Públicas, manifestó que por las lluvias "se registró el desmoronamiento de barranca y hubo un gran desprendimiento de tierra. Se trabaja con gente de Vialidad que aportará materiales para lograr la transitabilidad. Ahora se tirará broza y se dispersará de forma manual porque por el momento no se puede intervenir con maquinaria pesada por que el estado del suelo no lo permite". Por otra parte, personal de Arquitectura municipal analizará los estados edilicios de las viviendas que corren riesgo de derrumbe para darle una solución.Por su parte, Mariana Ríos, presidenta de la Comisión Vecinal, destacó y agradeció el acompañamiento del intendente y los funcionarios que se interesaron por la situación "y se comprometieron a realizar las tareas que permitan recomponer la calle", señaló. "Desde ayer algunas familias afectadas de manera directa por la lluvia están recibiendo asistencia. Agradecemos no solo la presencia del intendente, sino la ayuda brindada por el municipio", reconoció Ríos. Los vecinos de la zona también se pusieron a disposición para colaborar en los trabajos a realizar.