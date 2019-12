Bahl pactó con Vialidad el préstamo de 20 camiones para recolectar los residuos

Sobre el plan de bacheo

El intendente Adán Bahl acordó con la dirección provincial de Vialidad, a cargo de Alicia Benítez, el préstamo de 20 camiones para la recolección de residuos, y la firma de un convenio para avanzar en un plan de bacheo de las calles de la ciudad."Si bien hoy trabajamos con los proveedores para ver de qué manera reparar los camiones para recolectar la basura, tenemos que hacerlo de una manera más intensa y vinimos a solicitar la colaboración de la dirección provincial de Vialidad", comunicó Bahl aDe acuerdo a lo que explicó, "la semana pasada, el municipio había desistido de la ayuda de los camiones, lo que venimos a decirle a Vialidad que no podemos desistir porque tenemos que juntar la basura como sea"."A partir de este viernes vamos a contar con el acompañamiento de los camiones de Vialidad para reforzar el trabajo que empieza a hacer la municipalidad con las compactadores", aseguró el intendente Bahl. Y aclaró: "Si bien los volcadores no rinden como una compactadora, si son imprescindibles para recoger las bolsas que quedan alrededor de los contenedores, y que implica un trabajo humano".Según comentó, "de los camiones de carga laterales, ayer solo pudimos reparar uno y los otros cuatro están fuera de servicio". "Trabajamos para ponerlos operativos", prometió.En la oportunidad, Bahl anunció que firmará "un convenio marco de colaboración, dentro de la legislación vigente, para que Vialidad nos asista técnica y operativamente para llevar adelante un plan de bacheo de la ciudad"."Es un plan que nos llevará tiempo pero que tenemos que empezar a la brevedad", sentenció, al tiempo que justificó: "Al no tener partidas presupuestarias, la municipalidad no puede comprar ni media tonelada de mezcla asfáltica, así que acudiremos a Vialidad".Por su parte, Benítez explicó que "será la zonal Paraná de Vialidad la que prestará colaboración en forma directa con el municipio"."Trabajamos en el relevamiento de las calles que tomaremos, para asesorar y brindar equipamiento, material y lo que haga falta para que, en esta etapa en la que el municipio no tiene partidas, colaborar con la capital de provincia que está muy deteriorada", argumentó la titular de Vialidad provincial.