Osuna: "Paraná, que está de rodillas, se va a poner de pie"

La ex intendenta de Paraná y actual diputada nacional, Blanca Osuna, participó de la asunción del nuevo presidente municipal y puso de relieve que la capital entrerriana "es tierra arrasada, destruida absolutamente. Uno tiene presente lo que es posible hacer desde una gestión municipal. Tengo plena confianza que Beto Bahl lo hará a su manera y con su equipo".



"Vamos a acompañar esta gestión desde el lugar y el rol que nos toca porque Paraná que está de rodillas se va a poner de pie con Alberto, Cristina y el gobierno provincial", manifestó en declaraciones a Elonce TV.



La ex jefa comunal destacó que durante su gestión se hicieron "cosas en materia de higiene urbana, políticas gestión de residuos y mujeres. Hicimos punta en el país. Todo eso se perdió, pero confío y voy a trabajar para que Bah y su equipo puedan poner de pie la ciudad. Creo que las cosas van a salir bien.



Finalmente, expresó que "es posible generar una dinámica de participación. Uno apuesta a eso. No es sólo la queja y el reclamo, pero el estado actual de la ciudad pone al ciudadano en una situación compleja, porque está rodeado de basura, tiene los espacios públicos detonados y la pobreza se incrementó, mientras las obras están paradas, lo que genera un espíritu de tristeza".