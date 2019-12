A días de la entrega del mando, Varisco anunció acuerdo con Nación por el Puerto

A cuatro días de la entrega del mando, el intendente Sergio Varisco anunció aun acuerdo con Nación por los terrenos del Puerto de la ciudad."Se dio un paso clave, que es, que estos terrenos pasen al municipio en comodato a muchos años", comunicó."En la anterior gestión logramos reabrir el puerto, hasta la dársena, y ahora se está haciendo una obra muy grande que es la refuncionalización de Sala Mayo, los galpones que dan al río. Esa es una obra que está casi terminada y cuyo financiamiento está asegurado", explicó el mandatario municipal a. Y continuó: "Pero desde la dársena hacia el Este pertenecían a Nación, y ahora eso se nos dio en comodato, sobre el final de la gestión"."Es un paso importante porque el municipio podrá entrar y hacer un proyecto urbanístico en un lugar que es la mejor zona de la ciudad para eventos de todo tipo", destacó Varisco."En su momento presentamos un master plan urbano para que esté dedicado al turismo y la gastronomía", rememoró, al tiempo que apuntó: "Quedará para la próxima gestión"."Todos tenemos que trabajar por el bien de la ciudad, y cada gestión hace su aporte", indicó.De acuerdo a lo que detalló, los espacios otorgados por Nación al municipio abarcan "desde la dársena, que es la caleta por donde entran los barcos, hacia el Este y hasta El Morro; los galpones y una salida para hacer una calle que dé a Laurencena y la vieja escuela que está financiando en un 90% el gobierno nacional y ya está casi lista". Aclaró que la transferencia "no incluye el edificio en altura porque es del Puerto y Vías Navegables".Respecto de las obras realizadas en Sala Mayo, enumeró "una cubierta nueva, el sistema de refrigeración y en el ala derecha, va un pequeño teatro con sonido e iluminación, además de una parte gastronómica". "Serán las gestiones que vengan las que decidan si eso se concesiona o no", acotó."Hay mucho por hacer en la ciudad, pero uno siembra. Y en esto de sembrar, fue una gran siembra el haber conseguido estos terrenos porque no es fácil que Nación los traspase", cerró.