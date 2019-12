Policías de Paraná salvaron a un bebito de apenas un mes que no reaccionaba

Dramáticos minutos se vivieron anoche en la zona sur de la capital entrerriana, cuando policías que patrullaban el vecindario ubicado en calle Sarobe y Avenida Ramírez de la ciudad de Paraná.Los efectivos se encontraron por casualidad, con una mujer que estaba en un automóvil y en desesperante estado de nerviosismo, pedía auxilio para que la ayudaran porque su bebito de apenas, un mes de vida, no reaccionaba. Es que según explicó la madre del niño, se había golpeado accidentalmente y estaba desmayado.Al tomar el control de la situación los tres policías que iban en el patrullero, actuaron inmediatamente y comenzaron a realizar maniobras de reanimación al niño, indicó. La mujer estaba en estado de shock y no podía manejar su vehículo, por lo que uno de los efectivos, se puso al volante.Mientras el patrullero habría camino al VW Gol, pidiendo paso de emergencia, los efectivos de la Comisaría Sexta, practicaban maniobras de RCP al niño, hasta el arribo al hospital San Roque.Durante los minutos del viaje al nosocomio materno infantil, se vivieron dramáticos momentos de nerviosismo, ya que el bebé no reaccionaba pese al esfuerzo de los efectivos. Al llegar al hospital y con el trabajo de emergencia de los médicos, Benicio despertó y fue internado de urgencia para realizar los estudios correspondientes.Desde la policía departamental, destacaron el rápido accionar de los efectivos ante una situación de sumo riesgo para el bebé. Cabe señalar que Benicio, quedó internado y los estudios realizados, tuvieron alentadores resultados.