El folclore será solidario en Once por Todos: Monchito Merlo toca en Paraná

La comunidad se moviliza con incontables gestos de solidaridad, tras el único objetivo de ayudar a quienes más lo necesitan. Este domingo se realiza una nueva edición de "Once por Todos", las once horas de programación en vivo desde la Sala Mayo de Paraná.Muchos artistas se suman como cada año a Once por Todos, para colaborar solidariamente con sus actuaciones y animar la jornada organizada por Elonce TV a beneficio de escuelas, hospitales, ONGs y otras entidades.

Chamamecero solidario

El acordeonista rosarino Monchito Merlo, hará vibrar la música del Litoral en la noche del domingo, a orillas del río Paraná.Omar Merlo (o Monchito Merlo), músico increíble con más de 40 discos editados, estará el próximo domingo en el escenario solidario de Once por Todos. Monchito Merlo forma parte de una segunda generación de chamameceros, recordando a su padre Ramón Merlo, quien hizo historia en nuestro país, junto a leyendas del chamamé como Tarragó Ros, Tránsito Cocomarola, Ernesto Montiel e Isaco Abitbol.

Voces paranaenses

Monchito Merlo colaborará con su actuación solidaria en la edición 15 de Once por Todos, pero además, fue parte fundamental de la adaptación de la canción "Bajo el mismo sol" para la jornada solidaria 2019.Es que Merlo aportó los sonidos de su acordeón para la canción y su hijo, puso la voz para entonar el "himno" que acompaña esta edición de Once por Todos.La actuación de Monchito Merlo estará acompañada por los grupos de danza folclórica Ko'embota, Juana Azurduy y, Alma de Río."Agua Tierra Barro", es un grupo folclórico que viene pisando fuerte en Paraná. El nombre hace honor a una particular unión: cada músico es arcilla y agua, y el barro es el producto final, la música que nace de esta amalgama.Está integrado por Diego Martínez, voz y guitarra; Maximiliano Moreira, voz; Gabriel Ojeda, primera guitarra; Santiago López, bajo; Ilihue Quiroga, en teclado y coros; y Rodrigo Gómez, percusión; todos ellos son paranaenses."Agua Tierra Barro" también estará en la tarde solidaria de Once por Todos y llenarán el puerto con sus prodigiosas voces y sonidos folclóricos.

Más artistas solidarios

Carnavales solidarios

Gastronomía

La grilla de artistas solidarios:

Los artistas llevan sus espectáculos al puerto de Paraná y le ponen ritmo al Día de la solidaridad, mientras las personas llegan con sus donaciones. Algunos de ellos, serán:Zumba Paraná, División X, Gimnasio Bienestar, Efecto Cinco (cumbia), Vintrack (Música de los 80 y 90), Érase una vez (grupo de música películas infantiles), Ponte a bailar (cumbia pop), Reverso Company (acrobacias aéreas), Grupo de baile Semillitas, -ompañía entrerriana de malambo, el grupo Típica (Rock - pop), entre otros.Además, como cada año, también estarán las comparsas distintivas de la costa del Paraná.Nuevamente, una delegación del Carnaval de Santa Elena y otra del Carnaval Hasenkamp, desplegarán todo el ritmo de sus potentes batucadas en la zona de Puerto Nuevo para acompañar la jornada solidaria. Pasistas, bailarines y batucadas mostrarán todo el colorido y la belleza ante las cámaras de Elonce TV para convertir la jornada en una fiesta de la solidaridad.El 8 de diciembre también se suma por primera vez a la jornada solidaria, una propuesta de comidas rápidas con el Paseo Gastronómico "Paraná Come". Desde las 12 del próximo domingo, se podrá encontrar puestos de gastronomía, coctelera, pastelería y cerveza de distintos emprendedores de la región.-Zumba Paraná-Efecto Cinco (cumbia)-Agua, Tierra y Barro, acompañados del grupo de danza "Alma de Río"-Vintrack (Música de los 80 y 90)-Érase una vez (grupo de música películas infantiles)-Gimnasio Bienestar-Ponte a bailar (cumbia pop)-Reverso Company (acrobacias aéreas)-La Contra (18 horas)-Grupo de baile Semillitas-Los Príncipes-Compañía entrerriana de malambo-Juanjo Piedrabuena (19.30 horas)-Típica (Rock - pop)-Pego en el palo (20.15 horas)-División X-Monchito Merlo (21 horas), acompañado por el grupo de baile Ko'embota, Juana Azurduy y, Alma de Río-Comparsas a las 21.30 horas: El Carnaval de Santa Elena y Carnaval de Hasenkamp.-Gran cierre con la Banda de Música de Policía.