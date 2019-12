Artistas solidarios: La Contra y Juanjo Piedrabuena estarán en Once por Todos

Muchos artistas se suman como cada año a Once por Todos para colaborar solidariamente con sus actuaciones y animar la jornada organizada por Elonce TV. Los artistas llevan sus espectáculos al puerto de Paraná y le ponen ritmo al Día de la solidaridad, mientras las personas llegan con sus donaciones.

Los amantes de la cumbia estarán de parabienes en la 15º edición de Once por Todos que se realizará este domingo en el Puerto de la capital entrerriana. Es que dos de los exponentes del momento de la cumbia santafesina, se suman a la alegría de ayudar y formarán parte de la grilla de artistas solidarios de la jornada a beneficio de hospitales, escuelas y ONGs entrerrianas.Algunos de los protagonistas de la tardecita y el comienzo de la noche en los escenarios solidarios, serán los santafesinos del grupo La Contra, que ofrecerá un recital repasando sus éxitos entre los que se encuentran: "Adicto a tu piel", "Entre tú y mil mares", "Sal de mi Vida", entre otros temas.Con más de 14 trabajos discográficos, es uno los grupos más conocidos y populares de la cumbia santafesina y también, le dicen Si a la solidaridad.Estarán en el escenario de Once por todos a alrededor de las 18.El cantante santafesino Juanjo Piedrabuena, estará frente a la Sala Mayo de la ciudad de Paraná para ponerle su voz a la jornada solidaria que moviliza a diferentes actores de la sociedad con el único fin de ayudar a quienes lo necesitan.Juanjo Piedrabuena, es una de las voces más importantes de la movida tropical santafesina. El artista fue consagrado durante 2016 y es uno de los cantantes preferidos por el público debido al gran éxito de sus trabajos "Si tú me amas"; "Libre" y, "Corazón salvaje".Estará en el escenario de Once por todos a alrededor de las 19.30.Además, como cada año, también estarán las comparsas distintivas de la costa del Paraná.Nuevamente, una delegación del Carnaval de Santa Elena y otra del Carnaval Hasenkamp, desplegarán todo el ritmo de sus potentes batucadas en la zona de Puerto Nuevo para acompañar la jornada solidaria. Pasistas, bailarines y batucadas mostrarán todo el colorido y la belleza ante las cámaras de Elonce TV para convertir la jornada en una fiesta de la solidaridad.El 8 de diciembre también se suma por primera vez a la jornada solidaria, una propuesta de comidas rápidas con el Paseo Gastronómico "Paraná Come". Desde las 12 del próximo domingo, se podrá encontrar puestos de gastronomía, coctelera, pastelería y cerveza de distintos emprendedores de la región.-Zumba Paraná-Efecto Cinco (cumbia)-Agua, Tierra y Barro, acompañados del grupo de danza "Alma de Río"-Vintrack (Música de los 80 y 90)-Érase una vez (grupo de música películas infantiles)-Gimnasio Bienestar-Ponte a bailar (cumbia pop)-Reverso Company (acrobacias aéreas)-La Contra (18 horas)-Grupo de baile Semillitas-Los Príncipes-Compañía entrerriana de malambo-Juanjo Piedrabuena (19.30 horas)-Típica (Rock - pop)-Pego en el palo (20.15 horas)-División X-Monchito Merlo (21 horas), acompañado por el grupo de baile Ko'embota, Juana Azurduy y, Alma de Río-Comparsas a las 21.30 horas: El Carnaval de Santa Elena y Carnaval de Hasenkamp.-Gran cierre con la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos.