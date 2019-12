Los colectivos circulan con normalidad, tras la sorpresiva asamblea del lunes

Se resintió el servicio de transporte urbano de pasajeros en Paraná en la tarde de este lunes por una repentina medida de fuerza de choferes de colectivos, confirmó Elonce. Los trabajadores se reunieron en el taller de la empresa ERSA, ubicado en calle Méndez.Según se informó a, este martes el servicio de transporte urbano de pasajeros se brindará con normalidad.No obstante, choferes aseguraron que si para el miércoles por la mañana no está depositado el dinero que se les adeuda, se movilizarían hacia la sede de UTA entre las 10 y las 12.Cabe recordar que los choferes reclaman una deuda por parte de la empresa de 2300 pesos de un bono no remunerativo de 13.500 pesos, como así también los días no trabajados durante el paro que llevaron a cabo meses atrás.