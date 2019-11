Detectaron un caso de dengue en Paraná: Es el primero de esta temporada

Los principales síntomas del dengue:

¿Cómo podemos prevenirlo?

El primer caso de dengue, "importado" de la temporada fue confirmado en la capital entrerriana. Según informaron adesde el área de vigilancia de Epidemiología, tras la detección del mismo se realizó este lunes por la mañana un operativo de bloqueo en Lebensohn y Juan Báez."La semana pasada se confirmó el", precisó ael director de Epidemiología de Entre Ríos, Diego Garcilazo. ". Al regreso confirmó la enfermedad. Es una persona mayor y la evaluación del cuadro es buena, con tratamiento ambulatorio", aclaró el funcionario."El viernes se realizaron las primeras acciones en. Hoy se continuó tanto con la descacharrización como fumigación", acotó.Asimismo, confirmó q este medio que "es el primer caso del año que se confirma" y advirtió que ", con brotes sobre todo en Brasil, Paraguay y regiones de Centroamérica".Garcilazo advirtió que "cada tres, cuatro o cinco años ocurren epidemias como la de 2016. En lugares donde está el mosquito transmisor, los riesgos aumentan. En nuestra provincia hay Aedes y estamos en alerta por la epidemia en Brasil.".Finalmente, aclaró que "al ser un caso importado,".Fiebre alta (sin resfrío)Dolor detrás de los ojos, muscular y de las articulacionesNáuseas y vómitosCansancioSangrado de nariz y encíasErupción en la pielFrente a estos síntomas es importante no automedicarse y acudir al médico.No tomar aspirinas, ibuprofeno ni aplicarse inyecciones intramusculares porque puede complicarse la enfermedad.Hay que evitar las aguas estancadas alrededor de la casa.- Reemplazar el agua de los floreros por arena húmeda.- No dejar agua estancada en las macetas.- No dejar acumular agua en cubos y baldes, hay que darles la vuelta.- Usar repelentes para mosquitos, sobre todo en las tardes y en la noche.- Colocar mosquiteros y asegurarse de que no esté roto.- Mantener el cesto de la basura bien tapado.- Colocar plantas o productos que impidan la reproducción o llegada de mosquitos a la casa.- El alcanfor se puede usar como repelente, su fuerte aroma los ahuyenta y no permite que se reproduzcan dentro de la casa.- No almacenar llantas, botellas, tapas o cualquier otro elemento que pueda almacenar agua por más pequeño que sea, además si en la casa hay tanques para almacenar agua para el consumo este debe permanecer tapado y se debe lavar por lo menos una vez a la semana, de esta forma se evita que los mosquitos se reproduzcan y tengamos que lamentar un brote de dengue en nuestra casa y sus alrededores.