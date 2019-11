Prevención de dengue: Hallaron larvas del mosquito en recorrida por los barrios

"Estamos encontrando larvas del mosquito Aedes"

Recomendaciones para evitar la proliferación del mosquito

Docentes y alumnos de la Tecnicatura en Higiene y Salud Animal recorrieron este lunes la zona que comprende al centro de salud "Pedro Balbi", en barrio Lourdes de Paraná, en el marco de una campaña de prevención de dengue y vacunación antirrábica."Recorridos de 11 manzanas y para la prevención del dengue necesitamos poder ingresar a los patios de las casas para detectar posibles criaderos; de paso hacemos vacunación antirrábica", indicó ala epidemióloga Silvina Saavedra.Según anunció, las recorridas continuarán este martes de 9 a 11.30hs y el miércoles por la tarde en la zona.En la oportunidad, Saavedra advirtió que "esta época es ideal (para la proliferación del mosquito) porque hubo lluvias y altas temperaturas"."Hace un mes atrás, en barrio Santa Lucía fueron pocos los lugares en los que encontramos larvas de mosquito. En cambio,porque cuando la persona comience a viajar a lugares donde ya hay transmisión de dengue, y si regresa enferma a donde ya está el mosquito, continúa la transmisión de la enfermedad", explicó.De acuerdo a lo que detalló la especialista,, y lo mismo puede pasar fuera de la casa".Saavedra advirtió también que "se siguen repitiendo errores como el tener la planta en agua, que es el criadero preferido del Aedes, el intra-domiciliario".Apuntó además a "cubiertas a la intemperie, uno de los criadores preferidos del mosquito porque es oscura, porque el caucho mantiene la humedad y es elegido para depositar los huevos".Fue en ese sentido que Saavedra recomendó que "cuando quedan las botellas con los picos para arriba, hay que darla vuelta, porque por más que no tenga agua, cuando llueve, se llena y si bien el vecino no vio, el mosquito ya puso huevos adentro"., completó.La epidemióloga instó a "revisar floreros y patios, para eliminar todo recipiente que pueda contener agua, es decir, darlo vuelta para mantenerlo en un lugar que no se llene de agua de lluvia". Y respecto de las plantas, acusó que "lo recomendable es que estén en tierra".Respecto de las consecuencias por la acumulación de residuos ante los inconvenientes por la falta de recolección, Saavedra advirtió sobre la presencia de"El peligro es por las enfermedades que trasmiten las ratas, y si los perros que rondan los contenedores, se contagian, después ingresan al domicilio y contagian a las personas", alertó."Es peligroso., sentenció.