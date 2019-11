Conciliación: Este lunes se reúnen los sindicatos con el Ejecutivo municipal

Se realiza este lunes la primera audiencia en el marco de la conciliación obligatoria dictada por la secretaría provincial de Trabajo por el reclamo que encabezan los sindicatos que nuclean a trabajadores municipales ante el Ejecutivo de Paraná, por la no renovación de contratos, entre otros puntos.Para las 10.30hs está prevista la primera reunión con los delegados ATE y para las 12hs, con los de SUOYEM. Así lo había confirmado ael responsable de la cartera, Fernando Quinodoz.La protesta sindical con retención de servicio había dejado a la ciudad sin recolección de residuos, sumado al cese de la atención en las demás oficinas y reparticiones municipales, durante una semana.el funcionario provincial, la conciliación será durante el término de 10 días, y comenzó a regir el viernes a partir de las 13.Los representantes de los gremios Suoyem y ATE, comunicaron verbalmente que acataban la determinación de la Secretaría de Trabajo, pero, en el caso del secretario general de SUOYEM, Jorge Brocado, éste había indicado: "Si no tenemos respuestas, después de la conciliación será lo mismo"."Contratos, paritarias y elementos de seguridad, además de maquinarias porque el parque automotor está desecho", enumeró el dirigente sindical.Mientras que los representantes legales del Municipio informaron que el Ejecutivo contaba con 17 camiones compactadores y 10 vehículos volcadores para prestar el servicio de recolección de residuos. Además, adelantaron que otras 6 unidades están en reparación."Una vez que abramos los galpones de las Unidades Municipales podremos saber a ciencia cierta cuántas unidades tenemos disponibles para cumplir con la tarea. Seguramente no tendremos la totalidad, pero la semana que viene vamos a reforzar todos los servicios", detalló el sábado el responsable del Centro Integrador Comunitario, Roberto Sabbioni.A lo cual, los responsables de las unidades municipales insisten en la falta de maquinarias y herramientas para poder prestar el servicio. "Las unidades tenían de tres a cinco compactadoras en funcionamiento, pero hoy algunas no tienen ninguna, además, los camiones están rotos. Trabajamos de forma muy precaria", explicó el titular de la UM Nº1, Julio Landra.