Robaron el celular a la mamá de Mariam y pide ayuda para recuperarlo

"Si vos lo robaste y estás leyendo, devolvelo por favor", imploró la mujer al comunicar que el día jueves le fue sustraído el aparato telefónico. Se trata de Samsung Prime J7 color negro, supo"Solo pido que esa persona que lo tomó, me lo devuelva;. Contactos, archivos del tratamiento que le realicé a mi hija y muchísimas cosas importantes sobre la salud de Mariam", imploró Carla., por eso pido que me ayuden compartiendo, para que la persona que lo tenga pueda devolverlo o si saben de algo, me puedan", detalló.A continuación, el número de teléfono al cual pueden comunicarse los interesados en aportar datos sobre el celular:Carla es la mamá de Mariam Solange Gareis, la niña de seis años que sufre de parálisis cerebral, microcefalia, retraso madurativo severo, alteraciones posturales, atrofia papilar, reflujo gastroesofágico y trastornos de la deglución con micro aspiraciones a la vía aérea.La niña a las tres semanas de vida tuvo meningitis estreptococo agalactiae, por un estudio al que su madre no fue sometida durante el embarazo. La grave enfermedad que padece la niña desde la tercera semana de vida, puede revertirse a partir de un costoso tratamiento de regeneración del lóbulo frontal izquierdo por medio del implante de células madre, cuya primera etapa del tratamiento ya concretó en China, en el mes de septiembre.