Con la solidaridad como bandera, volverá a correr 44 km por los 44 submarinistas

Aitor Luongo, el paranaense que en los dos últimos años recorrió 44 kilómetros por los 44 submarinistas del ARA San Juan, anunció aque este 2019, al cumplirse un año de la desaparición del buque renovará el desafío "para mantener viva la memoria de los 44 héroes".En su hazaña, Aitor volverá a llevar un mensaje de solidaridad. Con la remera de Once por Todos, instará a sumarse a colaborar con la jornada solidaria que impulsacada 8 de diciembre en beneficio de hospitales, ONGs y escuelas."El 15 de noviembre por la mañana, como hace tres años, voy a correr 44 kilómetros en homenaje a los 44 submarinistas desaparecidos y este año le voy a sumar la ayuda a Once por Todos", anunció el suboficial del Ejército y atleta asociado a la Agrupación de Atletismo de Paraná a cargo del profesor Pablo Carusi.De acuerdo a lo que comunicó, partirá a las 8hs desde San Benito, pasará por Colonia Avellaneda y recorrerán las calles de Paraná colectando la colaboración de los comerciantes que se sumarán a la iniciativa."Este año me acompañará mi hermano, Yari Luongo, director de la Banda del Ejército, y otro músico de la fuerza, Jorge Bizante, además de otros compañeros que se sumaron a la iniciativa", comentó."Lo esencial del ser humano es colaborar con aquellos que lo necesitan, con aquellos que tienen necesidades", valoró.Luongo es concuñado de uno de los submarinistas que integró la tripulación del ARA San Juan, y suboficial del Ejército del Liceo Militar "Gral. Belgrano" de la provincia de Santa Fe.Pero hace seis años atrás le tocó atravesar la peor etapa de su vida, y de la que pudo salir adelante. Es que por una trombosis cerebral y una meningitis en la cabeza, estuvo internado en coma durante 75 días.