Atletas organizan una carrera de postas: Juntarán donaciones para Once por Todos

Un grupo de atletas organiza una carrera de postas para juntar donaciones para Once por Todos. Será el 8 de diciembre en zona del Thompson.Pablo Caruzzi, profesor de la Escuela Municipal de Atletismo, comentó aque "nos estamos preparando para un evento que, a pedido de la mayoría de los atletas, lo quisimos repetir. Es una competencia de postas, lo hicimos hace un par de años y lo haremos para cerrar esta temporada"."Lo realizaremos el 8 de diciembre para acompañar a Once por Todos. El primer corredor va a hacer una prueba de 500 metros y va a pasar el testimonio al segundo testimonio y el corredor realizará cuatro vueltas a la pista. El último finalizará con una carrera de aventura en el sector del Thompson, recorriendo todo el predio. Cada equipo, compuesto por tres personas, deberá traer como inscripción alimentos no perecederos o pañales para colaborar con Once por Todos", dijo.Asimismo, contó que "las postas van a formarse en cuatro categorías. Va a haber de masculino y femenino. Las postas serán mixtas: F (dos chicas y un chico) y M (dos chicos y una chica). La primera serie se largará a las 9"."Solo podrán inscribirse 60 equipos. Pueden hacerlo en Facebook, Escuela Municipal de Atletismo o sino en el óvalo del Thompson. Va a haber premiación", indicó.Elías Uner, atleta, dijo que "lo importante es fomentar el deporte, practica el atletismo que es la madre de todos los deportes y disfrutar de correr. Es como un estilo de vida. Buscamos participar y ayudar. Es satisfactorio ayudar".