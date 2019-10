El adiós a Alarcón Muñiz: "Es una gran pérdida para la cultura entrerriana"

Paraná Falleció el reconocido periodista Mario Alarcón Muñiz

"Se perdió una personalidad histórica de la cultura entrerriana", aseguró Santiago Miguel Rinaldi atras conocerse la lamentable noticia sobre el fallecimiento del destacado periodista Mario Alarcón Muñiz.El periodista y animador se apreció "satisfecho por los momentos vividos en los que me enriqueció la convivencia con él, el aprender tantas cosas de su vida, los momentos que nos tocaba transitar no solo los escenarios sino también en cuestiones de la vida y la cultura"."Quedó un vacío muy grande imposible de repetir cuando él se retiró de los escenarios. Estaba bastante cansado pero Dios le dio intelectualidad e imaginación para llegar a los 83 años porque pisar los escenarios es muy distinto que hacer comunicación desde un estudio cómodamente sentado y que la gente no te vea expuesto a una masa de público tan exigente y Mario supo llevarlo", aseguró el conductor del ciclo radial Caminata Sabatina."Cuando se retiró de la radio y los escenarios fue porque quería terminar de escribir su libro pero tuvo un percance en la calle que le provocó lesiones en sus muñecas y no le permitió seguir escribiendo. Eso lo perjudicó mucho también", acotó.Conocido el deceso de Alarcón Muñiz en la tarde este sábado, Rinaldi aseguró que "es una pérdida muy grande para la cultura entrerriana por lo que escribió, lo que realizó desde el periodismo en la radio"."Se perdió una personalidad histórica de la cultura entrerriana por lo que brindó a tantísimas instituciones y miles de entrerrianos. Lo que batalló Mario por el medioambiente cuando nadie se ocupaba de preservarlo, desde los escenarios predicaba al respecto, lo que brindó para la búsqueda y concientización dela identidad entrerriana, fue muchísimo", resaltó al despedir al "gran señor de la palabra".