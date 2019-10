En apoyo a Chile, realizaron una manifestación pacífica en Paraná

Realizaron en Paraná una manifestación pacífica en apoyo a Chile, a raíz de los conflictos y protestas que ya se cobraron la vida de 15 personas. La actividad se llevó a cabo en plaza 1º de Mayo.La cantautora Ana Contreras, nacida en Chile y radicada hace 11 años en Paraná, explicó aque "nos autoconvocamos porque había mucha preocupación por parte de amigos, músicos. Se empezó a gestar la conversación en el grupo de Mujeres Artistas Entrerrianas. Ellas me empujaron un poquito a realizar esta marcha"."Es preocupante lo que está pasando en Chile. Lo que pretendimos hoy fue una reunión pacífica, por eso estuvo transitada por música, por artistas. Queremos que el gobierno chileno abra el diálogo de paz, pero que no quede en el discurso, porque en este momento están las calles con más de 10 mil efectivos armados. El país está militarizado y eso no es diálogo de paz", dijo.Asimismo, resaltó que "siguen aumentando las cifras de muertos, de detenidos, de personas violentadas. Todo el día hablo con mi familia y amigos chilenos. No la pasan bien, hay ráfagas de metralletas por la noche y están siendo usados para amedrentar a aquellos chilenos que se juntan en plazas para contrarrestar el toque de queda. Es una situación de mucha tristeza"."Armamos una canción de Víctor Jara que se llama `Yo no quiero la Patria dividida´. Hicimos un video para hacer correr por las redes en apoyo al pueblo chileno", agregó.