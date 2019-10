Protesta en Paraná: Cadena de electrodomésticos adeuda sueldos a sus empleados

El Sindicato de Comercio se manifestó este sábado frente al local de la cadena de electrodomésticos Ribeiro en Paraná debido a que "12 trabajadores más algunos fuera de convenio no cobraron completo sus salarios de agosto y no han percibido nada de septiembre", explicó ael secretario general del gremio, Daniel Ruberto, quien indicó que la protesta en calle Pellegrini fue "para hacer visible esta situación".El dirigente dio cuenta de que la empresa "está convocada para el lunes 21, a las 10, en la Secretaría de Trabajo. Queremos hacerle ver a la gente cuál es la situación de los trabajadores. Esta no es la única cadena que está teniendo problemas y también hay pequeñas empresas que tienen atrasos en los pagos de los sueldos. Todos aducen que no hay ventas, pero los trabajadores necesitan cobrar sus sueldos, que tienen carácter alimetario".Ruberto expresó que en la Secretaría de Trabajo la firma "deberá asumir responsabilidades. Las expectativas es que no haya atrasos de 30 días, porque la gente debe pagar sus obligaciones".Admitió que los locales de electrodomésticos están "sufriendo por las bajas de las ventas" y ejemplificó que mucha gente "está comprando los alimentos con Ahora 12".A pesar de la situación, los empleados no realizan huelgas y Ruberto advirtió que "esta es la primera de las medidas que estamos tomando".Finalmente, manifestó que la situación del comercio en distintos rubros "ven totalmente retraídas sus ventas", que se han perdido 700 puestos de trabajo en los últimos tiempos en este rubro en la capital entrerriana y que la mayoría de los locales comerciales permanecerá cerrado el próximo lunes por ser "día no laborable".