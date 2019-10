Preocupación de vecinos por el tamaño de un pozo ubicado en el medio de la calle

Un vecino de calle Villaguay 941, en Paraná, manifestó su preocupación apor el tamaño de un pozo ubicado frente a su casa."Llamé al 147, me tomaron el reclamo y me dieron un número 2274267 pero, lamentablemente, nadie vino y ese pozo hoy es un cráter", indicó Ramón Calí al denunciar "el peligro que representaba el pozo que había comenzado a formarse".De acuerdo a lo que remarcó el vecino, el pozo "es un peligro para la vida de las personas". Y en ese sentido comentó que una mujer a bordo de una moto había caído sobre el mismo."Ese cráter es un peligro para el tránsito de autos y motos", insistió.En la oportunidad, el vecino apuntó que desde la comuna "se toman los reclamos pero no proceden en consecuencia y pareciera que esperan a que ocurra alguna desgracia para actuar, porque se hace caso omiso a los reclamos de los vecinos".