Caso Kessel: Se realizará la lectura del adelanto de sentencia de Casación

En diciembre de 2018, la Justicia condenó a Victorio Ríos a la pena de tres años y ocho meses de prisión efectiva, además de ocho años de inhabilitación especial para conducir todo tipo de vehículos. Está acusado de atropellar y matar a la enfermera jubilada Ofelia Kessel, el 10 de febrero de 2010 en Paraná.Ríos fue declarado autor materialmente responsable del delito de homicidio calificado en carácter de autor individual.La familia de la mujer apeló la condena. Carlos Rodríguez, su hijo, indicó aque "a través de nuestro abogado pedimos que se revea la pena y se lo condene a ocho años y tres meses de cárcel. La defensa de Ríos solicitó la absolución por prescripción de la causa. Este martes a las 9 será la lectura del adelanto de sentencia de Casación y creo que por fin se va a terminar la causa de mi mamá. Todo indicaría que no va a haber demasiados cambios"."La posición de nuestro querellante se mantuvo a través de estos casi 10 años. Desde un principio se pidió el homicidio simple con dolo eventual pero no es nada fácil probar eso. A todas luces hubo un delito doloso, pero los jueces no lo entendieron así, sino de un homicidio culposo. Tratamos de terminar de una vez por todas esta cuestión", agregó.Dijo que "a nuestra familia le dio mucho dolor y tristeza, es una etapa que no cierra. Hace casi 10 años del hecho y la muerte de mi mamá está impune".