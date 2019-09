Desesperado pedido de una pareja: "Queremos nuestra hija con nosotros"

Foto 1/2 Foto 2/2

Alejandra Villanueva y Emanuel Domínguez fueron padres a principios de agosto. Pero tras una denuncia de la abuela de la menor, el COPNAF les "quitó" la beba y quieren recuperarla.



Emanuel contó su historia en diálogo con Elonce TV y pide ayuda para recuperar a su hija, la cual nació por cesárea los primeros días de agosto en el hospital San Roque de la capital entrerriana. A los cinco días, abandonaron el nosocomio y ahí fue cuando la abuela radicó la denuncia.



Sobre este hecho, Domínguez explicó que "la beba tenía el alta pero mi señora no, porque le faltaban unos resultados de análisis. Hablamos con las chicas del hospital y les dijimos que nos íbamos. Nos dijeron que podíamos buscar los resultados a la semana siguiente y que no estábamos presos ahí".



"Mientras estábamos en el hospital mi mamá nos decía que nos iba a sacar la beba para dársela en adopción a otra familia y le dijimos que no se la íbamos a dar porque nosotros la queremos, somos los padres y no tenemos ningún defecto. Yo trabajo todo el día, cuido autos. Desde el COPNAF dicen que no estamos aptos, pero ¿en qué sentido, tenemos que tener más plata?", se preguntó Domínguez.



Además contó que mientras alquila construye una pequeña vivienda en barrio El Pozo, con ayuda de su abuelo.



Actualmente, la beba está a resguardo del COPNAF. "Me duele en el alma que gente desconocida esté cambiándole los pañales a mi hija. Durante nueve meses, la cuidé a mi mujer y ahora no puedo ver a mi hija".



"Tengo una restricción de 90 días por una denuncia de mi madre, que me quiere sacar la nena para dársela a otra familia. Queremos nuestra hija con nosotros", indicó el hombre y dio cuenta que "sólo ella (por la madre), la puede ver de lunes a viernes de 9 a 11. Y ahora nos enteramos que mi madre la ve una vez a la semana y yo no. Ella pide la tenencia pero nosotros le dijimos a la jueza que no se la vamos a dar porque somos los padres, estamos vivos y yo tengo dos manos y puedo trabajar".



Finalmente, Domínguez reconoció que cuando conoció a su pareja, ella tenía problemas de adicciones a las drogas, "pero las dejó, yo la hice dejar todo eso, la saqué de mucha mala junta. Ahora le mandaron a hacer análisis, que se los haga porque está limpia".



"Sólo queremos a nuestra beba, nos piden abogados, parece que todos están a favor de mi vieja, quiero que la gente nos ayude", solicitó. Elonce.com