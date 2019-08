Bomberos alertan: "Están estafando a gente con un viaje a Brasil que no haremos"

El segundo jefe de Bomberos Voluntarios de Paraná, Hernán Méndez, alertó que "alguien se está haciendo pasar por personal nuestro, pidiendo una colaboración por única vez para recaudar fondos para viajar a Brasil", para combatir los incendios en el Amazonas."Esto es mentira. Están estafando a la gente y jugando con la buena voluntad del paranaense que siempre colabora con nosotros. Esa plata no está destinada a nuestro cuartel y menos para un viaje a Brasil que no vamos a realizar", resaltó el servidor público en declaraciones a, al aclarar que integrantes de este cuartel no tienen previsto formar parte del contingente que eventualmente viaje al vecino país.Asimismo, aclaró que está en circulación una campaña de socios benefactores. "Cuando una persona pide por única vez que la gente sepa que está siendo estafada, porque la campaña es una colaboración mensual. Quien la vende está bien identificado y generalmente están respaldados por un móvil de nuestra institución", expresó."Hubo gente que colaboró. Hasta precio le pusieron a la estafa. Pedían 400 pesos", lamentó."No duden en llamar al 4226999. Las 24 horas hay gente que inmediatamente les va a decir si están frente a una estafa", completó Méndez.