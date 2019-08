Tamara López fue preseleccionada para participar en Miss Universo Argentina

"Fuimos convocadas varias chicas, fue un casting abierto en Buenos Aires.", indicó enla joven que participará en la selección de Miss Universo Argentina.No es la primera vez que Tamara participa en este tipo de concursos: "En 2016 salí Miss Mundo Entre Ríos, desde ahí sigo los concursos muy de cerca, me encantan. Es oriunda de Paraná pero su familia vive en Hasenkamp". Y como esta localidad es sinónimo de carnaval,. "", acotó.Puso relevancia en que hay muchas cosas que se necesitan para ser Miss. "No sólo es ser alta y linda. Te piden oratoria, títulos. Soy profesora de Educación Física, además soy maquilladora y hace muy poquito me recibí de Tripulante de Cabina de Pasajeros (TCP)", contó.", relató respecto a sus actividades diarias.Destacó que "le encanta viajar" por eso estudio para ser azafata.