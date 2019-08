Golpe al bolsillo: El precio del pollo registró un fuerte aumento

El pollo se convirtió en los últimos años en la primera opción y la más económica para reemplazar la carne vacuna. Y esta semana, a partir del salto que dio el dólar, registró un importante aumento. Algunos proveedores optaron por trasladar a los comerciantes un incremento de hasta el 25 por ciento, según indicaron a. En estos casos, el cajón pasó de 1.246 a 1.518 pesos. Otros optaron por una cifra algo menor, pero que también es notoria."El martes subió alrededor de 200 pesos el cajón que trae 20 kilos. Hasta el momento no hubo más incrementos", indicó aPablo Beber, responsable del puesto 10 de la Feria de Salta Y Nogoyá.Acotó que "los proveedores manifiestan que se debe al valor del dólar y que es para cubrirse hasta que todo más o menos se estabilice".Expresó que "al público subimos el kilo de pollo y la patamuslo 10 pesos. Estamos viendo si también incrementamos el resto de los cortes y los elaborados, como la milanesa"."En el año ha subido alrededor de tres veces. Por ahí cuando se incrementa poco no lo trasladamos al consumidor. Nunca nos subió 200 pesos como ahora", admitió Beber.En cuanto al consumo, señaló que por estos días no notan variaciones, pero "hay que esperar hasta el fin de semana que es cuando hay más movimiento en la feria".