Preocupación en Agmer Paraná por las interrupciones al normal dictado de clases

El secretario adjunto de Agmer Paraná, Claudio Puntel, se refirió aa la preocupación del sindicato docente por las interrupciones al normal dictado de clases."Desde este martes, la falta de agua generó problemas en las escuelas y anoche nos comunicaron desde la Departamental de Escuelas la recomendación de suspender los días institucionales y el dictado de clases que ya venía afectado por la falta de transporte público", indicó Puntel.Y continuó: "Anoche comenzó a circular el agua pero a los barrios más alejados, aun no llega tan rápidamente, con lo cual, en las escuelas aún está faltando el suministro".Al comentar que el día institucional podría concretarse este jueves o viernes en las escuelas, Punto, explicó: "Las escuelas ya estaban informadas que hoy no había clases porque había día institucional pero tampoco se puede cambiar la organización tan rápidamente y comunicar de un día para el otro porque la información no llegaría a toda la comunidad y complicaría aún más la organización"."Son muchísimas las escuelas que hoy están sin actividad", remarcó.dio cuenta esta semana que una comisaría de la ciudad, extendía 250 presentaciones diarias a docentes que se ven imposibilitados de presentarse a su lugar de trabajo."La imposibilidad de llegar a los lugares de trabajo golpea a los sectores populares que somos los que recibimos los servicios públicos. Afecta y mucho a la comunidad educativa, y lo mismo acontece en otros sectores del trabajo", apuntó el dirigente de Agmer Paraná."Creemos que el Estado debe intervenir en este conflicto, a favor de los trabajadores y de los usuarios porque el transporte es un servicio público", sentenció, al tiempo que advirtió: "Nos preocupa que las empresas intenten montarse de este conflicto para lograr mayores prebendas"."Estamos preocupados por la situación a la que se une el encarecimiento de los productos de la canasta básica por la escalada del dólar", agregó.