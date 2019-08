Por problemas con el agua, algunas escuelas corren de fecha el día institucional

Este miércoles no habrá clases en escuelas de Paraná. Los alumnos ya habían sido avisados. Estaba fijado el día institucional que periódicamente las instituciones educativas realizan. No obstante, algunas escuelas lo pasarán para jueves o viernes, por los inconvenientes con el agua.



"Nos hemos comunicado con la municipalidad de Paraná y nos ha informado que va a haber este miércoles un corte de agua", manifestó a Elonce TV, el director Departamental de Escuelas, Humberto José.



"Estaba previsto para este miércoles un día institucional, aquellas escuelas que tengan alguna reserva de agua lo van a hacer y otras que no tengan esa reserva de agua en tanques, postergarán el día institucional para jueves o viernes de acuerdo a la programación que se efectúe con los profesores, directores y supervisores de zona", resaltó. Paro de colectivos "Apoyamos el recamo justo de los trabajadores. Por otro lado hay que decir que el paro de colectivos ha sido muy complejo para toda la población educativa, ya que nos ha puesto en distintas situaciones. Hay casos en que los alumnos y los docentes pueden asistir, sobre todo en escuelas de barrios. Hay casos en que los padres llevan a los chicos. Pero hay otros casos en que el transporte de colectivos es necesario", aportó José. En esos casos, dijo, "tenemos matrícula muy baja en las instituciones educativas".



Incluso, mencionó la situación comprende a los docentes que, "para llegar de una zona a la otra, a veces tienen más de 40 minutos, hay distancias importantes. La ciudad es extensa, no es fácil recorrer esas distancias si se manejan en colectivo y durante estos días, no lo tienen a disposición. El colectivo nos ha originado una disparidad en los procesos de enseñanza en distintas escuelas".



Dijo en el mismo sentido que "hemos recomendado a las escuelas, a través de los supervisores de zona, que procesen las actividades para fortalecer los contenidos que ya se han dado y que aguarden un tiempo, para tener una matrícula considerable como para avanzar en los mismos".



"También consideramos la posición de los docentes que no pueden viajar", mencionó. "Los comedores siguen abiertos" Al ser consultado en relación a los comedores, puso relevancia en que "están abiertos, incluso seguimos asistiendo a las escuelas que están con un proceso de reformulación de gas. Con la Departamental estamos llevando la comida de un lugar a otro". Elonce.com.