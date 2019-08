El testimonio de los jóvenes que son autoridad de mesa

Algunos por elección y otros porque recibieron la citación de las autoridades de la Secretaría Electoral Nacional, muchos rostros jóvenes se vieron en las escuelas de Paraná para cumplir con el rol de autoridad de mesa.En la Escuela Belgrano,pudo conocer el testimonio de Juan, un joven de 22 años, que desde la Mesa Nº 45, contó que es autoridad de mesa "desde la primera elección de este año".En tal sentido, contó que "decidí anotarme para ser autoridad y me llamaron" y dio cuenta que como su mamá "siempre fue autoridad de mesa", quería saber cómo era la experiencia.En las anteriores elecciones por suerte estuvo todo tranquilo y bien", indicó Juan que estudia Recursos Humanos.Igual situación se registró en la escuela Comercio Nº1, donde una joven autoridad de mesa amenizaba la jornada poniendo música desde su celular.Camila, de 19 años, explicó que "me anoté para ver cómo era la experiencia, me pareció interesante y quería ver cómo era el ambiente. Puse música con el teléfono para ponerle onda al día. Es la tercera vez que soy autoridad de mesa y generalmente pongo música. La gente se ríe y se suma a eso"."El movimiento viene tranquilo. Cuando te descuidás un segundo se hace una fila larga", comentó.