"Hasta que no esté el dinero no vamos a prestar el servicio", reiteran desde UTA

Este martes se cumple un nuevo paro de colectivos en la ciudad de Paraná. La medida resuelta por la Unión Tranviaria Automotor (UTA) seccional Entre Ríos, obedece a la falta de pagos del aguinaldo a los trabajadoresLas unidades de las empresas Mariano Moreno y ERSA están en el galpón de calle 3 de Febrero y sólo salieron a prestar servicio aquellas que prestan el recorrido hacia la ciudad de Santa Fe.En declaraciones al programade, Juan Carlos Dittler secretario general UTA, afirmó que".Sobre la medida de fuerza, Dittler aclaró que "no salió ningún servicio, tal como lo habíamos anunciado. Pedimos disculpas a la sociedad pero creo que están entendiendo lo que está pasado. El sector empresario no nos da la respuesta que estamos esperando y cuando este el dinero vamos a salir a prestar el servicio como corresponde".Ante la falta de pagos de parte de los empresarios, el gremialista afirmó: "Es un atropello, una falta de respeto,, a la empresa le ingresó dinero y hubieran podido pagar el aguinaldo. El sábado ofrecieron pagar el sueldo de julio a escala vieja pero no el aguinaldo y eso fue rechazado, como gremio no podemos aceptar esto bajo ningún concepto".Vale recordar que en el mes de julio comenzó a regir para los choferes una nueva escala salarial., remarcó Dittler y agregó: "Queremos que nuestros compañeros perciban lo que tienen que percibir y que además paguen los aportes a la obra social que hace tres meses no lo abonan".Asimismo, manifestó que ". El sector empresario no pone nada de voluntad para resolver el inconveniente".