Paro de colectivos: La postura empresarial y un conflicto que podría prolongarse

En el marco del paro de los choferes de colectivos, desde la UTE Buses Paraná argumentaron que no cuentan con los fondos para hacer efectivo lo adeudado del aguinaldo, por lo que no se avizora una pronta solución. Otro punto que agravaría aún más el conflicto sería la intención de depositarles hoy los sueldos a los trabajadores pero sin el aumento que ya fue acordado con anterioridad.Al respecto, el titular de la Empresa Mariano Moreno SRL, adelantó que la propuesta sería abonar hoy los sueldos "con dinero que ingresó de la Provincia y acreencias que fueron depositándose día a día por SUBE". No obstante, el pago no incluiría la actualización salarial estipulada, cuestión que ya fue rechazada de plano por parte de los trabajadores.Tras el rechazo de la Secretaria de Trabajo al pedido de Procedimiento Preventivo de Crisis solicitado por las empresas de transporte urbano y la convocatoria de parte de los colectiveros a un nuevo paro, desde Buses Paraná emitieron un comunicado para dejar sentada su postura.En primer lugar, "la falta de reconocimiento de la crisis que es de público y notorio conocimiento no reconoce no solo la situación concursal de una de las integrantes de la Agrupación, sino que desconoce todas las gestiones que desde la provincia, el municipio y las empresas se vienen haciendo para solucionar un problema por todos conocidos: el desfinanciamiento del sistema de transporte", señalan los empresarios.Enseguida hacen notar que "el desfinanciamiento no se produce por un mal manejo de las empresas o por el riesgo empresario, se produce porque no se han efectivizado las compensaciones correspondientes ante la quita de subsidios nacionales, por el atraso en el reconocimiento de mayores costos y su impacto en las tarifas, lo que se pudo lograr luego de sucesivos y fundados reclamos y porque no se están produciendo los desembolsos comprometidos por el poder concedente con la Nación al firmar los convenios de traspaso de los fondos de los ex - subsidios nacionales".En segundo lugar, afirman que ", situación que el sindicato conoce así como que es un compromiso de las empresas que toda transferencia que ingrese estará destinada a tal fin. Pero hasta la fecha no ha habido transferencias con ese destino"."Las empresas continuaremos, por las vías correspondientes, reclamando lo estipulado en el contrato de concesión reconocimiento judicial de la crisis y la recomposición de la ecuación económica contractual, así como insistiremos con las transferencias de las compensaciones adeudadas, y dispondremos de todas las medidas necesarias para darle continuidad al servicio", concluyen.