Mermó la cantidad de personas que se vacuna contra la gripe en el San Martín

"Desde abril se vacuna contra la gripe, y el pico fue en mayo cuando 1600 personas pasaron por el vacunatorio", confirmó María Luz a Elonce TV.



La responsable del vacunatorio del hospital San Martín comentó que, en estos días, la cantidad de personas que se inmuniza contra la gripe "ha mermado de 100 a 200 personas".



Quiénes deben vacunarse



En la oportunidad, reiteró que deben vacunarse "los niños de 3 años y adultos de 64 años con un diagnóstico de alguna patología y con indicación médica; a los mayores de 65, en tanto, se les consulta si tienen aplicado el esquema de neumocócica, porque según lo que ellos refiera, se les aplica o se los cita porque ya con eso terminan la aplicación".



"La gente ya sabe que estamos en etapa invernal y si no se vacunó, hay una especie de efecto rebaño, por el cual, si una persona ya se vacunó, esa persona cubrirá a quienes no se vacunaron", comentó.



"Los menores de 3 años están en calendario y pueden traerlos sin indicación médica. Es una dosis anual", refirió en El Despertador.



"Se vacuna a niños de todas las edades porque a los 6 meses comienzan con la primera aplicación contra la gripe y se los cita al mes para una segunda aplicación, según lo indica el calendario", explicó.



Horarios de vacunación



La enfermera recalcó que el horario de vacunación es de lunes a viernes de 7 a 12.30hs.



Contra la fiebre amarilla



En tanto, la contra la fiebre amarilla, en este época al ser "muy poca la demanda", sólo se vacuna solo los días jueves de 7 a 12.30hs con DNI.



"No se vacuna a mayores de 60 ni a menores de un año", remarcó. (Elonce)