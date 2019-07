Varisco sobre el transporte: "Es una gran mentira" lo que reclaman empresarios

"Es mentira absoluta de parte de los empresarios que el municipio debe 40 millones de pesos. Eso es una barbaridad", sentenció anteel intendente de Paraná, Sergio Varisco.Sus declaraciones fueron en el marco del reclamo de Buses Paraná, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por las empresas ERSA y Mariano Moreno, tras el paro de cinco días que llevaron a cabo los choferes nucleados en UTA Entre Ríos para las demoras en el pago del aguinaldo."El municipio solo aporta el subsidio a las empresas para bajar el boleto y solo se debe una cuota, que se pagarán en su momento. Es una gran mentira", remarcó Varisco."El segundo problema es una cuestión interna de la empresa con sus trabajadores, a los que les debe el aguinaldo y tercero, la responsabilidad por el convenio entre Nación y Provincia por la quita de subsidios, por lo tanto, el sistema no está funcionado donde se quitaron los subsidios, que fue en todo el país, menos en Capital y Gran Buenos Aires", explicó el mandatario municipal."Veremos cómo se soluciona pero el municipio es ajeno a este conflicto", recalcó el intendente de Paraná en relación a las medidas de protestas que perjudicaron a los usuarios del transporte urbano de pasajeros."La huelga fue violenta, y los empresarios trataron de localizar la protesta en el municipio, pero es un problema empresarial", apuntó. Dijo además, que está dispuesto al diálogo y cumpliendo con todas las obligaciones. "Se verá la manera de asegurar el servicio si esto e vuelve a repetir, porque hay herramientas para eso", prometió."Hicimos una gran licitación, ampliamos y cambiamos recorridos, establecimos la franja horaria y el horario nocturno, es gratis el boleto para estudiantes primarios y secundarios. Pero el sistema no funcionará si no hay una recomposición a nivel nacional y provincial", se defendió.En la oportunidad, al dar cuenta que "Paraná tiene el boleto más barato del país", Varisco prometió que no autorizará "un aumento de las proporciones que hablan los empresarios".Ante la consulta por la falta de protagonismo que ha tenido en los medios tras las elecciones, explicó: "Sigo trabajando, como siempre y más. No es que no se me ha visto, sino que trato de no tener una visibilidad tan grande porque son etapas que concluyen, pero sigo recorriendo e inaugurando obras, además de atender a la gente".Respecto de la transición a diciembre, comentó que "desde el tercer día de las elecciones, me intenté comunicar, luego hubo encuentro y está todo ordenado"."La oposición ha tenido un manejo de querer hacerse cargo del gobierno desde ya, y esto no puede ni debe ser hasta diciembre. Los números son públicos y en el caso del municipio, estamos bien. Obviamente que sufrimos por la inflación en cuanto a la redeterminación de la obra pública pero lo demás está absolutamente controlado", recalcó."Hay que seguir en la senda del crecimiento. Paraná ha crecido en todos los rubros y tenemos que esperar desde el gobierno nacional a que cambie la situación económica pero la ciudad, en materia de obras y servicio, en todo ha crecido", cerró.