Con linterna en mano, se desarrolló una noche en el museo de Ciencias Naturales

Jugar colaborativamente

La Noche de las Linternas se realiza en el marco del Programa Cultura Encendida que impulsa la Secretaría Turismo y Cultura para estas vacaciones de invierno."Cada vez nos sorprende más el éxito que tiene esta convocatoria, estamos muy felices por esto. Tenemos la sala nueva y muchas sorpresas, no sólo en la sala de dinosaurios, sino también en todos los otros espacios. En cada sala algo nuevo van a encontrar", destacó a, la directora del museo, Gisela Bahler quién además confirmó que la propuesta se repetirá el próximo viernes.Linterna en mano, los visitantes se sumergen en una emocionante búsqueda por las distintas salas del Museo para resolver las consignas de un cuestionario, generalmente jugando de manera colaborativa, entre familias, parejas o grupos de amigos, pero no faltan los que se aventuran también a realizarlo solos. La recomendación es no olvidarse la linterna y tener ganas de divertirse.A partir de este viernes el museo comenzó su atención al público en sus horarios habituales: de martes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 19, sábados de 8:30 a 12:30 de 15 a 19, domingos y feriados de 9 a 12.