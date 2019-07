Le robaron la bici en el club y "la familia de Ciclista" le dio una gran alegría

Javier Benedetich es técnico de las formativas de básquet del club Ciclista de Paraná y el pasado lunes, mientras estaba en la sede deportiva de calle Santiago del Estero, le robaron la bicicleta que era su medio de movilidad para ahorrar tiempo y por cuestiones de salud.Ante este mal momento, desde la institución decidieron ayudarlo y le compraron una bicicleta."No me sorprende la actitud del club porque se lo que son y siempre que alguien necesita algo o le pasa lo que me pasó a mí, siempre ayudan. Estoy muy contento porque realmente estaba usando la bici para ir al club y dar los entrenamientos y para andar más rápido", dijo Benedetich aRecordó que le robaron la bicicleta el pasado lunes cuando estaba en el club preparando el tradicional locro del 9 de Julio. "Como era feriado las luces estaban un poco apagadas, no había mucha actividad. El club tiene mucha seguridad, tiene cámaras por todos lados, y se ve cuando el muchacho entra y la saca pero no se le ve la cara porque estaban las luces apagadas".El miércoles, dos días después del robo, y mientras festejaban el torneo Dos Orillas que ganó el club, "a último momento aparecieron con la máquina. Uno de los chicos se apareció con la bicicleta y me dio una alegría enorme porque estaba muy amargado por el uso que le estaba dando y me hacía bien a la salud".Tras ello, Benedetich destacó que en el club "somos una familia, somos todos amigos, nos conocemos de años, jugué muchos años y ahora me toca estar como entrenador y formador y cuando pasa algo así nos fortalecemos y nos ayudamos entre todos"."En estos tiempos encontrar gente buena y estar contento donde uno trabaja e ir al lugar donde uno es feliz, te pone muy contento y más con estas cosas porque está bueno que te reconozcan, más allá del valor económico", reflexionó.