Taxistas también pidieron una adecuación tarifaria: Se reúnen este sábado

No se definió una cifra de aumento

Taxistas se reúnen este sábado

Representantes de la Cámara de Taxistas mantuvieron, este miércoles, una reunión con el secretario de Servicios Públicos de Paraná, Ricardo Frank, en la que solicitaron una adecuación tarifaria para el servicio. Hasta el momento no está definido de cuánto será el aumento, con lo cual, los trabajadores del volante acordarán este sábado en asamblea cómo avanzan respecto al pedido.. Hicieron la presentación con una propuesta y seguramente, el fin de semana tendrán que resolver en asamblea porque ese es un servicio diferencial", explicó Frank aActualmente,"Pidieron que se eleve de 40 pesos y 2.50 pesos, respectivamente", comentó el funcionario municipal, al tiempo que señaló: "Todo aumento de tarifas implica la disminución de transporte de personas, con lo cual, tendrán que analizar con todos los que integran los taxistas si se llega a un pedido formal"."Todavía no hubo definición respecto a lo que solicitan como tarifa de ficha y la bajada de bandera", insistió el secretario de Servicios Públicos de Paraná."No está definido el aumento porque eso será acordado en asamblea este fin de semana para ver qué propuesta le llevamos al municipio", explicó a, uno de los taxistas, Luciano Fiereli.En la oportunidad, los trabajadores del volante acordarán no aumentar el servicio o subirlo a no menos del 10%."La última vez que nos juntamos con el municipio pedimos que cada seis meses se ajuste la tarifa, por los aumentos que se dan en esta época, pero siempre dejamos pasar, cuidando el bolsillo del pasajeros, lo que también nos repercute a nosotros", explicó Gustavo Jozami, al dar cuenta que "el último fue en noviembre del año pasado".A la fecha, hay 550 licencias de taxis en la ciudad, y son 900 trabajadores los que ofrecen el servicio."Por la seguridad, sobre todo durante la noche y la madrugada, recuperamos más del 50% de los pasajeros. Además, estamos más controlados y ordenados, a diferencia de los remises que decayeron bastante", detalló el taxista.apuntó.