Colectivos: Habrá retención de servicios este martes

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) informó a Elonce TV que este martes harán "retención de servicio".



Desde el gremio informaron a este medio que el transporte urbano no circulará "de 9 a 11", luego se retomarán los recorridos y volverán a parar por la tarde "de 18 a 20". También afectará los servicios hacia localidades aledañas como Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito.



Respecto de la modalidad de la retención de servicios, el secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Gro, explicó a Elonce TV que, "el coche que está en circulación, durante esas dos horas, seguirá con su recorrido, no dejará al pasajero a mitad de camino; terminará el recorrido hasta llegar a la cabecera". Sobre los motivos del reclamo Consultado sobre los motivos de la medida de fuerza, el sindicalista señaló que es "en reclamo por condiciones laborales".



"Desde hace dos años, los choferes y trabajadores de la parte técnica carecen de la vestimenta adecuada para desempeñar su labor. A los mecánicos tienen que proveerles de un buen calzado, pantalón y camisa, que es una vestimenta especial para el taller; y a los choferes les corresponde pantalón, camisa y corbata. Son dos mudas de ropa por año", detalló Gro.



"Hemos mantenidos diálogos con la empresa, denuncias en la secretaría de Trabajo pero la empresa ha hecho oídos sordos al reclamo, y ya pasó mucho tiempo", justificó el sindicalista.



En la oportunidad, indicó que el reclamo también es "por el estado de los coches y las cabeceras donde paran los choferes".



"El servicio se ve resentido porque los coches están rotos y los choferes quedan en los galpones sin tener una unidad para salir a trabajar", argumentó, al tiempo que aclaró: "Hay unidades nuevas, pero son las menos. El resto de las unidades deja mucho que desear y esto repercute en el servicio".



"Las empresas, Ersa Urbano y Mariano Moreno, de una vez por todas, deberán tomar cartas en el asunto y solucionar estas cuestiones", apuntó.



"Comenzamos con este plan de lucha el día martes con una retención de servicios y de no haber respuesta positiva de parte de las empresas, las medidas de fuerza se irán incrementando", anticipó Gro.