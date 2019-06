Realizaron charla sobre alimentación saludable y recolectaron donaciones

El cocinero entrerriano Ángel Sánchez, realizó una charla sobre alimentación saludable y el consumo de cordero.Marina Piris, del Círculo de Amigas Solidarias, explicó aque "esta charla se trata de promover la producción del consumo del cordero en nuestra provincia, que es algo que se está trabajando mucho. Nosotros debemos saber que no solo podemos comer un corderito asado, sino que hay otras formas".Además "se busca hablar de la alimentación saludable, que es muy necesaria. Hemos perdido muchas costumbres saludables y hemos incorporado la comida chatarra, se lo damos a nuestros chicos y eso no es bueno"."Ángel se ocupa hace muchos años de este tema y nosotros lo hemos acompañado. El Círculo de Amigas Solidarias trata de defender y motivar a la gente para que vivamos intensamente nuestra identidad entrerriana", comentó.Estudiantes de Gerenciamiento de Servicios Gastronómicos de UADER hicieron finalmente la degustación de lo que aprendieron con Sánchez.La actividad tuvo un fin solidario. "La entrada era una un alimento no perecedero para la comunidad Charrúa que está alojada en Maciá. Colaboramos porque es una comunidad numerosa y muy interesante de conocer. Son nuestros Pueblos Originarios", comentó Olga Chico, del Círculo de Amigas Solidarias.