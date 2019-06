Ayudar hace bien: El Ropero Solidario de la escuela Reula necesita donaciones

Sobre el funcionamiento del Ropero Solidario

La jornada solidaria que impulsacada 8 de diciembre en beneficio de los voluntariados de siete hospitales de la provincia y ONGs, desde hace dos años, amplió el abanico solidario a través de la sumatoria de 11 escuelas, las que gracias a, pudieron conformar su "primer ropero solidario".Tal fue el caso de la, ubicada en barrio Lomas del Mirador de Paraná.Fueron las, la bibliotecaria Estela Montero y la secretaria de la escuela, Silvina Grenar, quienes contaron acómo continúa la labor solidaria y de qué forma se prepararan para afrontar la llegada del invierno."Este. Recibimos chicos de todo el barrio, y con muchas necesidades; conocemos a los niños que realmente necesita", reafirmó la bibliotecaria.anunció la secretaria de la escuela. "Hay tantas necesidades", aseguró.La matrícula escolar está compuesta por más de 300 alumnos, provenientes del barrio Lomas del Mirador y alrededores. La modalidad del dictado de clases es la jornada extendida, además de los talleres de acompañamiento.Las colaboradoras en el Ropero Solidario, que asistieron a la escuela durante el receso para organizarlo, explicaron cómo se realiza la distribución de las donaciones., rememoró Grenar.

"Once por Todos nos abrió unas puertas tremendas"

El Ropero Solidario cuenta con ropa y zapatillas para los chicos y las familias que lo necesitan. Quienes necesitan, van a buscar, se prueban y se llevan lo que precisen."El que nos puede dejar algo, aunque sean 10 pesos, lo hace, y si no, hacemos un trueque a cambio de alimentos", comentó la secretaria de la escuela.Es que con los alimentos obtenidos, las colaboradoras del comedor escolar preparan un plato de comida a los chicos que asisten hasta las 14."Todas ponemos un granito de arena para que los chicos no se vayan con la pancita vacía, y que tengan algo para pasar el día", aseguró Montero al dar cuenta de las donaciones de alimentos no perecederos, la ayuda de negocios locales y de los mismos profesores de la escuela.Así subsiste la comunidad educativa:, comentaron las responsables del Ropero Solidario.En la oportunidad, a través de, que es lo que más necesitan porque hay días en los que los chicos llegan mojados y hay que hacerlos cambiar en la escuela para no tengan frío".Los números de zapatillas que se requieren son desde 26 en adelante;En la oportunidad, comentaron que "el horno de la cocina está roto y no podemos prepararles pizzas, por ejemplo, que es algo que a los chicos les encanta. Les hacemos fideos o arroz con salsa, algo que les llene el estómago".Solicitaron, además, elementos de higiene.Las colaboradoras del Ropero Solidario anunciaron que este domingo,para recaudar fondos para la compra de alimentos para el comedor escolar.En tanto,, organizado por integrantes de la cooperadora escolar.Los interesados en colaborar pueden comunicarse a los teléfonos