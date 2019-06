Video: Suma de Voluntades proyectó un trailer sobre los asentamientos de Paraná

En la sede de SUTEP, Suma de Voluntades proyectó un tráiler sobre los 57 asentamientos que hay en la ciudad de Paraná.Antonella Medina, contó aque "según el último censo, de 2016, hubo ese número de asentamientos. Actualmente se está haciendo otro censo porque creemos que crecieron. Somos el tercer departamento con más asentamientos después de Concordia y Gualeguaychú"."Es una ponencia para explicarle a todos los candidatos y a la sociedad en general que es urgente poner en agenda a los asentamientos. Sabemos que hay 500 familias en barrio Mosconi, 300 en barrio San Martín y otras 300 en barrio Antártida Argentina. Si eso se replica por 57 asentamientos, el número es alarmante", comentó.Asimismo, dijo que "esto no es un debate, esto no es para criticar lo que no se hizo hasta ahora, sino que ahora se avance a pasos firmes. Una vez que vemos lo que pasa dentro de esos asentamientos no podemos volver atrás. Ahora hay que buscar soluciones de manera colectiva".El panel estuvo compuesto por Anabella Albornoz, de Suma de Voluntades; el Padre Esteban Madrid Paez, de El Hogar de Cristo; Daniela, de la Red Puentes; integrantes de Barrios de Pie.